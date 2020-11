ZALMAN nous propose un nouveau boitier PC : Le N4.



Zalman a annoncé aujourd'hui la N4, un boîtier de milieu de tour ATX d'allure compacte, avec tous les contemporains pour un boîtier de cette année en verre trempé, et des prises d'air en maille. Mesurant 396 mm (P) x 204 mm (L) x 446 mm (H), le boîtier est caractérisé par un panneau frontal à grandes mailles avec trois ventilateurs de 140 mm éclairés par ARGB qui maintiennent une pression d'air positive à l'intérieur du boîtier, par ailleurs disposé de manière conventionnelle avec sa cloison horizontale. Sont également inclus deux ventilateurs d'extraction supérieurs de 120 mm et un ventilateur d'extraction arrière de 120 mm.















Le compartiment principal du Zalman N4 peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 30,5 cm de long et des refroidisseurs de CPU jusqu'à 16,3 cm de haut, tandis que le compartiment inférieur peut contenir des PSU jusqu'à 18 cm de long. Les options de rangement comprennent deux plateaux de 3,5 pouces/2,5 pouces et deux supports de 2,5 pouces. Une paire de ports USB de type A et des prises HDA constituent le panneau avant. Le boîtier est principalement en acier et en plastique ABS, mais du verre trempé constitue le panneau latéral gauche, au-dessus de la chambre supérieure.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP