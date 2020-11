EVGA annonce les cartes graphiques GeForce RTX série 30 à refroidissement liquide.



EVGA a lancé ce week-end une vaste gamme de cartes graphiques GeForce RTX série 30 qui sont soit dotées d'un refroidissement liquide, soit préparées pour un refroidissement liquide à faire soi-même. La gamme de cartes graphiques EVGA Hydro Copper comprend les modèles RTX 3090 FTW3 Hydro Copper, RTX 3090 XC3 Hydro Copper, RTX 3080 FTW3 Hydro Copper et RTX 3080 XC3 Hydro Copper.



Il s'agit essentiellement des mêmes cartes graphiques FTW3 ou XC3. EVGA a lancé ses gammes RTX 3090 et RTX 3080 avec des blocs d'eau à couverture complète, mais elles sont fournies avec des blocs d'eau montés en usine. Ces blocs sont fabriqués en cuivre nickelé, avec un dessus en acrylique transparent qui comporte une plaque supérieure en plastique avec un motif imprimé similaire à celui des plaques arrière.



Les couvercles sont dotés de LED RVB adressables qui sont directement connectées aux contrôleurs RVB du circuit imprimé et peuvent être contrôlées par le logiciel Precision X1. Ces cartes ont les mêmes vitesses overclockées en usine que leurs sœurs refroidies par air, mais leur prix est supérieur d'environ 150 à 200 dollars.



















Ensuite, la gamme de cartes graphiques Hybrid Cooling, qui propose des solutions de refroidissement liquide en boucle fermée, tout-en-un, installées en usine. Tout comme les séries FTW3 et XC3 Hydro Copper, nous voyons EVGA réutiliser ses cartes RTX 3090 et RTX 3080 FTW3 et XC3 pour créer leurs variantes de refroidissement hybride.



Les cartes FTW3 Hybrid Cooling disposent d'un éclairage RGB adressable sur les ventilateurs des radiateurs, tandis que les cartes de la série XC3 Hybrid Cooling manquent d'éclairage sur les cartes. Les quatre variantes sont équipées de radiateurs de 240 mm x 120 mm, et d'une paire de ventilateurs de 120 mm inclus.



La solution de refroidissement comporte un bloc-pompe qui refroidit le GPU, tandis qu'une série de radiateurs et un ventilateur latéral refroidissent la mémoire et les composants VRM. Ces cartes ont une prime similaire de 150 à 200 dollars par rapport aux cartes FTW3 et XC3 refroidies par air.



TECHPOWERUP