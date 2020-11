Le client Steam mis à jour pour prendre en charge les contrôleurs Xbox Series X/S et PlayStation 5.



La dernière mise à jour bêta de Steam Client a ajouté la prise en charge initiale de la manette PlayStation 5 DualSense et des manettes Xbox Series X/S.







La DualSense 5 est prise en charge, mais les fonctionnalités avancées telles que le grondement, le trackpad et le gyroscope ne sont pas encore implémentées, on ne sait pas si Steam recevra une prise en charge complète pour ces options.







Le contrôleur Xbox Series X/S devrait avoir une bien meilleure compatibilité avec cette version bêta, ce qui résoudra un problème de double apparition du gamepad. Cette fonctionnalité est actuellement en phase bêta et sera probablement bientôt disponible pour tous les utilisateurs.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP