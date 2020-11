Samsung annonce la disponibilité mondiale du nouveau Lifestyle Smart Monitor.



Samsung Electronics a annoncé aujourd'hui la disponibilité mondiale de son tout nouveau Smart Monitor, un écran innovant qui rassemble une série de fonctionnalités sans précédent pour le travail, l'apprentissage et le divertissement en un seul écran.











Conçu pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs d'aujourd'hui, qui travaillent, apprennent et se divertissent à la maison, le Smart Monitor de Samsung intègre une connectivité mobile et PC puissante, des fonctions de bureau à domicile et d'apprentissage à distance ainsi que le Smart Hub, un centre de divertissement complet, similaire à la plateforme Smart TV intégrée de Samsung.







"Partout dans le monde, le travail, l'éducation et les loisirs se sont transformés en activités centrées sur la maison", a déclaré Hyesung Ha, vice-président senior de l'activité Affichage visuel chez Samsung Electronics. "Avec cette nouvelle normalité, il n'est pas surprenant que la plupart des indicateurs montrent une augmentation des activités numériques et que beaucoup repensent leur utilisation de la technologie à la maison. Notre nouveau Smart Monitor est une réponse directe à cette demande. Les consommateurs n'ont plus à choisir entre un écran pour l'un ou l'autre car cet affichage rassemble tout".







Le nouveau Samsung Smart Monitor offre de nombreuses options de connectivité pour les PC et les smartphones. Les utilisateurs peuvent connecter leurs appareils mobiles personnels d'une simple pression en utilisant les fonctions Tap View, App Casting ou Apple AirPlay. Pour une expérience de bureau complète en utilisant un appareil mobile, les utilisateurs peuvent également se connecter au moniteur avec Samsung DeX.



Pour le bureau à domicile et l'apprentissage, l'écran fait fonctionner les applications Microsoft Office 365 sans connexion PC grâce au Wi-Fi intégré, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser, de modifier et d'enregistrer des documents dans le nuage directement à partir du moniteur. L'accès à distance permet également aux utilisateurs d'accéder sans fil et à distance à des fichiers à partir d'un PC ou de consulter le contenu d'un ordinateur portable, qu'il soit situé ailleurs dans la maison ou au bureau.



Le port USB de type C permet de transmettre des données, d'afficher et d'alimenter - jusqu'à 65 W - avec une seule connexion, ce qui permet de garder la zone autour du moniteur propre et belle. Plusieurs ports USB et Bluetooth 4.2 permettent une plus grande souplesse de connexion, tandis que l'écran est équipé d'un haut-parleur à deux canaux intégré.



Lorsque le travail est terminé, l'écran fonctionne également comme un hub de divertissement complet avec la possibilité de diffuser du contenu en continu grâce au Smart Hub de Samsung. L'app store de l'écran permet aux utilisateurs de diffuser leur contenu préféré, notamment Netflix, HBO et YouTube, même sans connexion à un PC ou à un appareil mobile. Le contenu est facilement accessible à l'aide de la télécommande fournie, qui comprend des raccourcis clavier pour le service de streaming. L'affichage peut également être contrôlé par la voix grâce à l'intégration de Bixby.



Le Smart Monitor est également doté d'une technologie conçue pour rendre l'affichage plus confortable. L'image adaptative optimise la qualité de l'image pour tout environnement de visualisation en ajustant automatiquement la luminosité et la température des couleurs en fonction des conditions de la pièce.



Cela garantit un confort de visionnement optimal dans n'importe quel environnement, réduisant ainsi la fatigue oculaire même après une utilisation prolongée. Le moniteur est également doté d'un mode spécial de protection des yeux pour réduire la lumière bleue.



Le moniteur est disponible en deux modèles au moment du lancement. Le M7 prend en charge la résolution ultra-haute définition (UHD) en 32 pouces tandis que le M5 prend en charge la résolution Full HD (FHD) en 32 et 27 pouces en option.



Le moniteur Samsung Smart Monitor sera disponible à partir du 16 Novembre 2020 aux États-Unis, au Canada et en Chine, et Samsung prévoit d'étendre les marchés de lancement à partir de la Fin Novembre 2020.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP