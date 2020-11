EK met à jour sa gamme de vecteurs avec des waterblocks à compatibilité étendue pour les GPU RTX 3080/3090.



EK, le fabricant d'équipements de refroidissement liquide pour ordinateurs haut de gamme, met à jour la gamme actuelle de référence 3080/3090 Quantum Vector avec des waterblocks haute performance à compatibilité étendue, créés spécifiquement pour les cartes graphiques de référence NVIDIA GeForce RTX série 3000. Les blocs d'eau haute performance EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 sont compatibles avec la plupart des GPU 3080/3090 de référence.











Ces waterblocks sont spécialement conçus avec une base en cuivre beaucoup plus épaisse de 11,2 mm pour éliminer les grands condensateurs de la plupart des cartes graphiques de référence. Le bloc d'eau présente ainsi l'avantage sur le marché d'avoir une conception propre et une liste de compatibilité plus large, sans sacrifier la moindre restriction de débit du liquide de refroidissement. La version RE du bloc comporte des découpes supplémentaires sur la base pour accueillir des têtes de ventilateur non standard et des composants supplémentaires sur les cartes graphiques de certaines conceptions de référence.











Ces waterblocks Vector de 2e génération refroidissent directement le GPU, la VRAM et le VRM (module de régulation de la tension), car le liquide de refroidissement est canalisé directement sur ces zones critiques. Le bloc d'eau est en contact avec les MOSFET et les selfs pour maximiser le refroidissement et minimiser les risques de gémissement des bobines, contrairement à certains produits actuellement disponibles sur le marché.



Liste de compatibilité étendue pour les blocs d'eau EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 :



- EMTEK GeForce RTX 3080 Black Edition OC,

- Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix,

- Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix GS,

- Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix,

- Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix GS,

- GALAX GeForce RTX 3080 EX Gamer,

- GALAX GeForce RTX 3090 EX Gamer,

- GALAX GeForce RTX 3080 SG 10GB,

- GALAX GeForce RTX 3090 SG 24GB,

- KFA2 GeForce RTX 3080 EX Gamer,

- KFA2 GeForce RTX 3090 EX Gamer,

- KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10GB,

- KFA2 GeForce RTX 3090 SG 24GB,

- KUROUTOSHIKOU GeForce RTX 3090 24GB GALAKURO (GG-RTX3090-E24GB/TP),

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro (NED3080019IA-132AA),

- Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC (NED3080S19IA-132AA),

- Palit GeForce RTX 3090 GamingPro (NED3090019SB-132BA),

- Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA),

- PNY GeForce RTX 3080 10GB XLR8 Gaming EPIC-X RGB Triple Fan Edition (VCG308010TFXPPB),

- PNY GeForce RTX 3090 24GB XLR8 Gaming EPIC-X RGB Triple Fan Edition (VCG309024TFXPPB),

- PNY GeForce RTX 3090 OC XLR8 Gaming Epic-X RGB Triple Fan Edition (VCG309024TFXMPB).



Plaques de fond pour les waterblocks 3080/3090



EK recommande l'achat d'une plaque de rétention, qui améliore l'esthétique générale de votre carte graphique et fournit un refroidissement passif supplémentaire pour le cœur du GPU, la VRAM sur les cartes 3090 et le dos de la section VRM de la carte de circuit imprimé.



Disponibilité et prix



Les blocs d'eau et les plaques de fond EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 à couverture intégrale sont fabriqués et assemblés en Slovénie, en Europe. Ils peuvent être commandés sur la boutique en ligne EK et par l'intermédiaire du réseau de revendeurs spécialisés.



Voici les prix :



- EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi : 164.90 euros,

- EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Acetal : 159.90 euros,

- EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 - Copper + Plexi : 149.90 euros,

- EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 - Copper + Acetal : 149.90 euros,

- EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 Backplate - Black : 36.90 euros,

- EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 Backplate - Nickel : 43.90 euros.



TECHPOWERUP