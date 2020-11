TECHPOWERUP nous propose le test du : Seasonic SYNCRO Q704 + Connect Chassis.



Seasonic est bien connu pour ses alimentations électriques de haute qualité qui sont très appréciées par la communauté des passionnés. L'entreprise est l'une des rares à ne pas avoir encore diversifié sa gamme de produits, sa percée la plus avancée étant sa série d'alimentations Connect, plus récente. Aujourd'hui, Seasonic lance son premier châssis, la série Syncro Q. Disponible en Europe sous forme de SKU combinant leur Connect PSU et leur châssis, ces deux éléments seront vendus séparément dans la région des États-Unis. Le Syncro Q704 inclus dans cette revue est livré avec quatre ventilateurs Nidec de haute qualité ainsi que leur bloc d'alimentation Connect de 650 W. Vous pouvez également opter pour un ensemble de 750 ou 850 W à la place.







Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP