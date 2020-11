TECHPOWERUP nous propose le test de la : Cooler Master MM720.



Fondée en 1992, Cooler Master est une entreprise de matériel informatique basée à Taïwan. Le MM720 est une version modernisée de la forme classique de Spawn et Xornet, qui compte encore de nombreux ventilateurs à ce jour. La forme est peut-être plus ancienne, mais les éléments internes sont très actuels.



Le PMW3389 de PixArt permet un suivi de haut niveau jusqu'à 16 000 CPI. Des interrupteurs optiques LK d'une durée de vie nominale de 70 millions de clics sont utilisés pour les boutons principaux. Contrairement aux interrupteurs mécaniques ordinaires, les interrupteurs optiques sont incapables de développer un double-clic une fois que l'usure s'est installée.



De plus, le MM720 est certifié IP58, ce qui signifie qu'il est très résistant à la poussière et à l'eau - en théorie, vous pourriez le plonger dans l'eau pour le nettoyer. Un câble tressé très flexible, des pieds de souris en PTFE pur et une conception légère (50 g) en nid d'abeille complètent l'ensemble. Enfin, un éclairage RGB et une personnalisation complète du logiciel sont également prévus.



Pour cette revue, je me pencherai sur la version noir mat. En outre, les versions noir brillant, blanc mat et blanc brillant sont disponibles.







Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP