Synology dévoile le NVR d'apprentissage profond DVA3221.



Synology a lancé aujourd'hui le prochain NVR Deep Learning pour la vidéosurveillance et l'analyse avancées sur site - le Synology DVA3221. En utilisant des algorithmes d'apprentissage profond accélérés par le GPU, le Synology DVA3221 peut générer des informations en temps réel qui permettent au personnel de sécurité de prendre des mesures immédiatement. La reconnaissance faciale, le comptage de personnes, la détection de véhicules et des capacités supplémentaires d'analyse vidéo permettent à nos utilisateurs de déployer une solution plus intelligente pour un environnement plus sûr.







Le Synology DVA3221 combine l'expertise de la société en matière de stockage et de gestion de données avec notre puissante solution VMS, Surveillance Station. Il prend en charge plus de 7 600 caméras, est compatible avec l'ONVIF et s'intègre aux modules d'entrée/sortie et aux haut-parleurs.



Toutes les analyses étant stockées et traitées sur place, la solution peut être entièrement autonome, sans qu'aucune connexion Internet ne soit nécessaire, sauf pour la mise en place de sauvegardes dans le nuage ou hors site. Surveillance Station est indépendant de la plate-forme et prend en charge la lecture et la gestion via les navigateurs courants, les clients Windows et Mac et les applications mobiles.



Synology DVA3221 - Points forts du produit



- L'analyse vidéo basée sur l'apprentissage approfondi pour la reconnaissance faciale, la détection des personnes et des véhicules, le comptage des personnes, etc.

- Prend en charge jusqu'à 32 flux de caméras, avec six tâches d'analyse vidéo en temps réel.

- Recherche intelligente dans les séquences existantes grâce à des filtres tels que la détection de mouvement, les éléments manquants, les zones de ralenti, etc.

- Stockez de grandes quantités d'images grâce à quatre baies internes de 3,5 pouces, extensibles jusqu'à 14.

- Archivez et sauvegardez facilement les séquences vers une destination distante pour les conserver en toute sécurité.

- Propriété complète des données et licences perpétuelles. Toutes les vidéos traitées sur place, avec une connectivité internet optionnelle nécessaire uniquement pour les sauvegardes et le visionnage à distance. Aucun abonnement n'est nécessaire.



Tarifs et disponibilité



Le NVR Synology DVA3221 4-Bay Deep Learning est maintenant disponible chez les revendeurs partenaires dans le monde entier.



Voir les liens des magasins ci-dessous :



- B&H USA : 1 699.99 Dollars,

- Box UK : 1 634.90 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



VORTEZ