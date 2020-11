CASEKING nous propose : Le PHANTEKS Glacier G30 Strix for ASUS Strix RTX3080/3090, D-RGB - black.



Information sur le produit - Glacier G30 Strix pour ASUS Strix RTX 3080/3090, D-RGB - noir



Ce refroidisseur de haute qualité et puissant, destiné aux systèmes de refroidissement d'eau sur mesure, se présente dans un noble design noir et argent. Le Glacier G30 Strix de PHANTEKS est compatible avec les cartes graphiques ASUS ROG Strix RTX 3080 et 3090. Le refroidissement efficace du GPU, de la mémoire et des convertisseurs de tension est garanti grâce à une structure de canal optimisée et à un bloc de cuivre nickelé. Le refroidisseur d'eau est doté d'un couvercle en acrylique transparent avec un couvercle en aluminium noir et l'éclairage RGB intégré assure une apparence absolument unique.















Les caractéristiques de la fontaine à eau PHANTEKS Glacier G30 Strix en un coup d'œil :



- Parfaitement adapté aux cartes graphiques ASUS ROG Strix RTX 3080/3090,

- Capacité de refroidissement effective grâce à la base de cuivre nickelé,

- Aspect impressionnant grâce à la partie supérieure en acrylique avec couvercle en aluminium,

- Quatre ports G1/4" pour l'intégration des systèmes de refroidissement,

- Éclairage LED RGB adressable numériquement (15 LED, 3 broches, 5VDG),

- Des joints d'étanchéité fiables et durables en Viton.



PHANTEKS Glacier G30 Strix : Apparence et ports



Le PHANTEKS G30 Strix est un refroidisseur d'eau pour les systèmes de refroidissement d'eau personnalisés avec une conception en bloc complet. Le refroidisseur couvre toutes les sources de chaleur pertinentes de la carte graphique et assure un refroidissement efficace pour le GPU, la mémoire et les convertisseurs de tension. La base du refroidisseur est en cuivre nickelé pour assurer une dissipation efficace de la chaleur grâce à sa haute conductivité thermique et à la structure optimisée des canaux. La conception à haut débit maintient une faible résistance et assure un débit élevé du liquide de refroidissement.



Le dessus est en acrylique transparent et recouvert d'aluminium anodisé noir. Le terminal de connexion possède quatre ports (G1/4"). Grâce à la conception plate du refroidisseur, il est également possible de connecter plusieurs cartes graphiques sans aucun problème.



L'éclairage LED RVB à adressage numérique est équipé des mêmes connexions RVB que les autres produits PHANTEKS et peut être commandé par un contrôleur LED RVB (si disponible) sur les boîtiers PHANTEKS. La connexion aux cartes mères correspondantes est possible via un connecteur à 3 broches (5VDG). Une compatibilité avec les en-têtes de LED RGB Fusion-, ASRock Polychrome Sync-, ASUS Aura Sync-, MSI Mystic Light- et Razer Chroma RGB est également disponible.



L'anneau d'étanchéité de la PHANTEKS Glacier ROG Strix est en Viton de haute qualité. Ce matériau est également utilisé dans l'industrie aérospatiale. Il a une durabilité extrêmement élevée et est très résistant aux températures élevées et aux liquides réactifs.







Pourquoi devrais-je refroidir ma carte graphique à l'eau ?



Des performances de pointe signifient un rendement thermique élevé. Ce problème est exacerbé par l'overclocking et les températures peuvent atteindre des niveaux critiques. En bref : si vous voulez un système peu bruyant même lorsque vous jouez à des jeux, au banc ou à l'overclocking, il n'y a pas d'autre solution que le refroidissement à l'eau. En plus des composants habituels (radiateur, pompe, réservoir), un refroidisseur adapté à la carte graphique est bien sûr également nécessaire - comme ce modèle de l'expert en refroidissement à eau PHANTEKS.



Note 1 : Pour l'intégration dans le circuit de refroidissement, il faut des raccords qui ne sont pas inclus. Le refroidisseur d'origine doit être retiré avant l'installation, ce qui annule la garantie du fabricant !



Note 2 : Veuillez consulter le site web du fabricant pour vous assurer que le refroidisseur d'eau PHANTEKS et les accessoires inclus sont compatibles avec votre GPU.



Voici la fiche technique :







Détails techniques :







Il sera disponible sur le site de CASEKING le 19 Novembre 2020.



Pour plus d'informations allez sur le site de CASEKING en Cliquant ICI.



Le prix est de : 165.61 euros.



Pour le précommandé allez sur le site de CASEKING en Cliquant ICI.



CASEKING