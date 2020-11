TECHPOWERUP nous propose : Test de référence et analyse des performances de Watch Dogs Legion.



Watch Dogs Legion est le dernier épisode de la franchise de RPG d'Ubisoft qui a connu un succès retentissant dans le monde urbain. Les fondements ne sont pas différents de ceux de GTA, sauf que le criminel de rue est remplacé par un hacktiviste (une sous-culture popularisée dans les médias de masse, avec des émissions de télévision comme Mr. Robot).



Alors que le premier Watch Dogs se déroulait à Chicago, et que Watch Dogs 2 s'est rendu dans la baie de San Francisco, Legion présente le premier site européen, l'énorme chaudron culturel et social qu'est Londres, la dernière ville à avoir déployé le ctOS, une intelligence artificielle globale.







La branche londonienne de DedSec est piégée pour des attaques contre les Chambres du Parlement par un groupe de pirates informatiques qui est ensuite traqué par l'entrepreneur privé Albion engagé par le gouvernement britannique. Juste avant le début du complot, Albion est engagé pour transformer Londres en un État policier, remplaçant la fonction de la police et du gouvernement.



Le jeu tourne autour du recrutement et du regroupement par DedSec en libérant les quartiers de Londres des griffes d'Albion dans le but de démêler qui est vraiment derrière les attaques pour lesquelles ils ont été piégés et de blanchir leur nom. Tout comme dans la région du Grand Toronto, la plupart des jeux Watch Dogs impliquent une action à la troisième personne, y compris des mouvements de parkour dans le paysage urbain londonien très fréquenté. Certains segments de mission impliquent des véhicules. Le vaste réseau de métro permet des déplacements rapides.



Contrairement aux précédents titres de Watch Dogs qui étaient basés sur le moteur de jeu Disrupt d'Ubisoft Montréal, Legion semble utiliser la dernière version du moteur Dunia d'Ubisoft, qui équipera probablement aussi le prochain Far Cry 6. Le jeu tire parti non seulement de DirectX 12, mais aussi du raytracing en temps réel NVIDIA RTX et de l'amélioration des performances DLSS.



C'est également l'un des premiers jeux avec lesquels NVIDIA présente sa fonction DLSS 8K. RTX met Londres en lumière, en particulier dans ses nuits pluvieuses et éclairées par des néons, où RTX alimente les reflets en temps réel du raytracing. Compte tenu de ces éléments, nous espérons que Legion repoussera les limites des exigences de performance et nous vous présentons ce mini-review pour vous montrer comment le jeu fonctionne sur notre sélection de 30 cartes graphiques, dans quatre résolutions.



