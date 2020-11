TECHPOWERUP nous propose : Assassin's Creed Valhalla Benchmark Test & Performance Analysis.



La franchise Assassin's Creed a servi de fascinants décors historiques spécifiques à une période donnée, en plus du gameplay action-aventure, et le nouveau Assassin's Creed Valhalla nous emmène à l'âge d'or des Vikings nordiques, vers le 9ème siècle après J.-C. Les jeux Assassin's Creed ont tendance à être tellement axés sur l'histoire que certains d'entre eux ont été conçus comme des démonstrations éducatives gratuites basées sur la Grèce et l'Égypte antiques. Les Vikings, d'autre part, n'étaient pas particulièrement connus pour leurs vastes capitales civilisationnelles.







Vous incarnez notre protagoniste Evior, qui a pour mission de conduire un clan dissident loin des combats en Norvège et en Angleterre, où un choc des cultures s'ensuit. Vous menez des raids meurtriers contre les fiefs saxons rivaux pour obtenir des ressources afin de construire et d'améliorer votre colonie.



À leur arrivée en Angleterre, les Vikings se heurtent à la résistance de quatre des royaumes anglais, et une grande partie de la campagne de quête basée sur la mission du jeu tourne autour des batailles et des politiques impliquant les quatre. Ce ne serait pas un Credo d'Assassin sans les villes historiques explorables de Winchester, Londres et York, et les vastes paysages de Norvège.



Basé sur le moteur AnvilNext 2 d'Ubisoft - le même moteur qui alimente "Ghost Recon : Breakpoint", Assassin's Creed Valhalla tire parti de DirectX 12 et fait revivre les paysages et les villes de l'époque grâce à de nombreux environnements très détaillés associés à des textures nettes. Dans cette mini revue, nous testons les performances d'Assassin's Creed Valhalla sur notre sélection de cartes graphiques.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP