TECHPOWERUP nous propose le test de : L'ID-Cooling IS-60 EVO ARGB.



ID-Cooling continue de montrer sa détermination à offrir des options de refroidissement efficaces dans l'espace des PC de bricolage. Bon nombre de leurs conceptions précédentes que j'ai examinées offraient des performances exceptionnelles par dollar. De plus, le lancement continu de ces options montre qu'ils sont bien équipés pour gérer un segment de marché aussi étroit. À leur rythme actuel, il est évident que la popularité de la société ne fera que croître.







L'IS-60 EVO ARGB d'ID-Cooling est le dernier refroidisseur à passer sur mon banc d'essai. D'une conception basse qui utilise deux ventilateurs et six caloducs, il contient une grande quantité de métal dans un petit espace avec un poids total de 650 grammes, ventilateurs compris. Cependant, en raison de sa petite taille, la puissance du TDP est limitée à 130 watts, il sera donc intéressant de voir comment il se comporte face à notre banc d'essai et à son fonctionnement plutôt chaud de 8700K.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP