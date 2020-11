Seagate annonce un disque dur de jeu Xbox Halo : Master Chief Limited Edition.



En collaboration avec 343 Industries, Seagate a annoncé aujourd'hui le dernier ajout à sa populaire gamme de stockage pour les joueurs - Game Drive for Xbox Halo : Master Chief Limited Edition. Célébrant le légendaire Master Chief de la franchise de jeux vidéo Halo, cette édition limitée de Game Drive présente un boîtier unique et élégant qui célèbre le Master Chief John-117.



Un ensemble limité d'autocollants Master Chief en vinyle découpé à l'emporte-pièce est également fourni dans la boîte pour que les fans puissent le collectionner. Le nouveau lecteur est disponible dans des capacités de 2 TB et 5 TB afin que les joueurs puissent installer plus de jeux et de contenu de jeu téléchargeable en équilibrant leur charge de travail de jeu entre la console et le disque dur externe.







Les joueurs peuvent facilement commencer leur périple Halo car le Game Drive est compatible et automatiquement reconnu par toute la famille des appareils Xbox One, des consoles Xbox Series X et Xbox Series S, et s'installe facilement en moins de deux minutes grâce à Xbox OS. Elle est alimentée par le bus USB 3.2 Gen 1 et n'a pas besoin de cordon d'alimentation séparé pour jouer, ce qui permet aux fans de s'unir dans leur mission, où qu'ils soient. Les utilisateurs peuvent jouer à des jeux anciens et archiver les jeux de la prochaine génération sur la clé USB qui peut stocker plus de 502 jeux téléchargés.



Disponible en quantités limitées à partir de la semaine prochaine, Game Drive pour Xbox Halo : Master Chief Limited Edition se vend au détail pour 89.99 Dollars (2 TB) et 149.99 Dollars (5 TB).



C'est le cadeau de Noël parfait pour les joueurs et les collectionneurs, alors n'oubliez pas de vous en emparer avant qu'ils ne soient partis !



TECHPOWERUP