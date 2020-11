Highpoint annonce la carte SSD7540 8-port M.2 NVMe SSD RAID.



HighPoint lance le premier contrôleur RAID 8 ports PCIe 4.0 x16 M.2 NVMe de l'industrie - le SSD7540. Alimenté par un chipset de commutation Gen4 de pointe et la dernière itération du moteur RAID NVMe ultra rapide de HighPoint, le SSD7540 est capable de fournir des performances de transfert Gen4 imbattables tout en supportant jusqu'à 64 To de stockage.







Le SSD7540 possède le nombre de ports et les performances les plus élevés de toutes les solutions RAID M.2 NVMe à contrôleur unique sur le marché actuel. Chacun des huit ports M.2 indépendants peut prendre en charge n'importe quel SSD NVMe Gen4 ou Gen3 standard, jusqu'à une taille de 8 To. Le moteur RAID NVMe du SSD7540 a été mis au point pour les plates-formes matérielles Gen4 PCIe natives et peut tirer pleinement parti de la connectivité hôte PCIe Gen 4 x16 dédiée pour offrir des performances de transfert de 28 000 Mo/s.







Solution de stockage RAID PCIe Gen 4 NVMe à la pointe de la technologie et véritablement indépendante pour les plates-formes AMD et Intel







Contrairement à la plupart des périphériques de stockage PCIe Gen4 NVMe sur le marché actuel, qui sont liés à une plate-forme matérielle spécifique ou à une marque de SSD ou de carte mère, les contrôleurs de la série SSD7500 sont des solutions RAID NVMe véritablement indépendantes.



Les contrôleurs de la série SSD7500 ne nécessitent pas de plate-forme de carte mère avec prise en charge de la bifurcation, ni aucun logiciel spécialisé publié par les fabricants de SSD ; tout système basé sur AMD avec un emplacement PCIe 4.0 x16 dédié peut désormais profiter pleinement de la solution de stockage la plus rapide du secteur. Notre pile RAID NVMe a été conçue pour exceller dans les environnements de stations de travail et de serveurs haut de gamme, et utiliser intelligemment des processeurs multicœurs pour maximiser le potentiel de performance du stockage NVMe Gen4.



En outre, les contrôleurs de la série SSD7500 sont entièrement rétrocompatibles avec les plates-formes Intel PCIe 3.0, ce qui permet aux clients de tirer pleinement parti des supports de stockage Gen 4 avancés sans avoir à migrer vers un nouvel environnement informatique.



Une solution d'hyperrefroidissement assure une performance durable du transfert de Gen 4



Maximiser les performances de stockage du NVMe Gen4 sans la mise en œuvre appropriée d'un appareil de refroidissement moderne est une proposition risquée. Cela est particulièrement vrai pour les configurations Gen4 M.2. Les SSD NVMe PCIe 4.0 génèrent une chaleur considérable en cas de forte charge, et ces SSD sont souvent logés directement dans la solution NVMe elle-même, hors de portée des ventilateurs de refroidissement de la plate-forme.



Pour combattre la menace de surchauffe, le SSD7540 utilise une toute nouvelle conception de notre système de refroidissement NVMe éprouvé. La solution d'hyperrefroidissement à faible bruit de HighPoint garantit que vos SSD M.2 NVMe fonctionnent constamment dans les limites de température recommandées, même en cas d'entrées/sorties prolongées, en combinant un dissipateur thermique en aluminium anodisé sur toute la longueur avec une paire de ventilateurs ultra-durables et quasi-silencieux, et un coussin thermique à haute conductivité. Ce système de refroidissement innovant et ultra-efficace transfère rapidement la chaleur résiduelle loin des composants critiques des NVMe et des contrôleurs, sans introduire de distraction indésirable dans votre environnement de travail.



Soutien complet de la plate-forme







Le contrôleur RAID SSD7540 NVMe peut être facilement intégré à toute plate-forme informatique moderne. Une prise en charge logicielle étendue est disponible pour toutes les principales plates-formes de systèmes d'exploitation, y compris les distributions Linux, macOS et Windows, et le matériel du contrôleur est entièrement rétrocompatible avec les plates-formes Intel PCIe Gen 3. Les contrôleurs de la série SSD7500 peuvent maximiser les performances de toute configuration SSD sur le marché actuel.



Le SSD7540 est une mise à niveau de bande passante idéale pour les SSD Gen3 et les applications qui nécessitent des vitesses de transfert entre 15 000 et 24 000 Mo/s. Les SSD Gen3 offrent jusqu'à 25 % d'économies par rapport aux modèles Gen 4 équivalents, et la bande passante supérieure PCIe 4.0 garantit des performances maximales pour les configurations de stockage RAID et non RAID.



Gestion complète du RAID NVMe



Lorsqu'il s'agit de maintenir des configurations de stockage critiques, chaque client a des besoins et des préférences spécifiques. L'interface de gestion RAID Web (WebGUI) est un outil de gestion simple et intuitif basé sur le web, idéal pour les clients qui ne connaissent pas la technologie RAID. L'interface de ligne de commande (CLI) est une interface de gestion puissante, en mode texte uniquement, conçue pour les utilisateurs avancés et les administrateurs professionnels.



Des guides d'utilisation complets pour les deux interfaces sont disponibles sur la page web des mises à jour logicielles de chaque contrôleur. Les deux interfaces ont été conçues pour rationaliser la gestion du stockage NVMe. Les clients peuvent facilement suivre les téraoctets écrits (TBW) et la température de chaque SSD NVMe, s'assurer que le contrôleur SSD7000 utilise l'emplacement PCIe le plus rapide disponible, configurer un journal des événements avec notification par courrier électronique et surveiller l'état des configurations RAID critiques en personne ou à distance via une connexion Internet.



Contrôleurs RAID NVMe de la série SSD7500 :



- SSD7540 -PCIe 4.0 x16/8x M.2 Ports - Prix de 999 Dollars, expédition immédiate,

- 2020SSD7580 -PCIe 4.0 x16/8x U.2 Ports - Prix de 999 Dollars, livraison prévue en Décembre 2020,

- 2020SSD7505 -PCIe 4.0 x16/4x M.2 Ports - Prix de 599 Dollars, Livraison maintenant.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP