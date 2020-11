MSI enregistre huit modèles personnalisés pour la GeForce RTX 3060 Ti auprès de la CEE.



MSI a enregistré auprès de la CEE pas moins de huit modèles personnalisés basés sur les cartes graphiques NVIDIA RTX 3060 Ti. Comme toujours, l'enregistrement d'un produit auprès de cet organisme légal ne signifie pas automatiquement que tous les modèles entrent sur le marché.



Parfois, ils sont enregistrés en masse par des entreprises avec des modèles qu'elles prévoient de commercialiser et des modèles qu'elles pensent vouloir commercialiser à un moment donné, de sorte qu'elles n'ont à remplir les formalités administratives qu'une seule fois. Cependant, ces entrées de MSI sont intéressantes, notamment parce qu'elles mentionnent un nouveau modèle de MSI qui est probablement réservé aux cartes graphiques de niveau inférieur à l'enthousiasme : il y a deux modèles Twin Fan (un OC, un absent).







Au total, ce sont les huit modèles que MSI a déposés : GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio ; GeForce RTX 3060 Ti Gaming Trio ; GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X OC ; GeForce RTX 3060 Ti Ventus 3X ; GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC ; GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X ; GeForce RTX 3060 Ti Twin Fan OC ; et le GeForce RTX 3060 Ti Twin Fan. Selon les informations actuelles, le RTX 3060 Ti utilise la même puce GA104 à transistors 17,4 B de 392 mm² que le RTX 3070, mais sous la nomenclature GA104-200 ; la puce devrait utiliser 4 864 noyaux CUDA, 152 noyaux tenseurs et 38 noyaux RT (le RTX 3070 en compte respectivement 5888, 184 et 46). Cela représente une différence de 21 % en termes de nombre d'unités d'exécution, ce qui ne correspondra certainement pas à une différence de performance de 21 %. Le lancement de la carte est prévu pour le 2 Décembre 2020.



TOM'S HARDWARE