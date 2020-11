GELID annonce le microphone à condensateur USB VOCE pour les streamers.



L'innovateur technologique GELID Solutions dévoile le dernier kit de microphone à condensateur USB pour les flux en direct, les podcasts et les narrations vidéo. Le VOCE est un produit de la ligne de produits LIFESTYLE de GELID Solutions. Le VOCE est une solution d'enregistrement sonore tout-en-un pour diffuser vos histoires en ligne, créer des œuvres d'art audio et diffuser vos podcasts et vos narrations vidéo de la manière la plus attrayante possible.



Il est livré avec un ensemble d'accessoires professionnels comprenant un bras flexible, un filtre anti-pop et une bonnette anti-vent en mousse, et offre une connectivité USB Plug&Play qui vous permet de mettre le microphone en marche et de démarrer des enregistrements de haute qualité en quelques secondes seulement.







Pour une prise de son superbe et claire, le VOCE est équipé d'une capsule à condensateur de 16 mm à diagramme polaire cardioïde pour supprimer tout bruit provenant de l'arrière du microphone. Grâce à son circuit électronique de précision, le VOCE offre également une grande sensibilité, un rapport signal/bruit élevé et une réponse en fréquence étendue dans la plage de 20 Hz à 20 kHz, éliminant efficacement les distorsions de croisement et les distorsions harmoniques.



La fréquence d'échantillonnage de 16 bits/48 kHz est optimisée pour la capture de la voix et offre une compatibilité universelle avec la plupart des applications audio sur les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les smartphones. En outre, la construction robuste entièrement métallique assure une protection complète du noyau du microphone et garantit une entrée acoustique fiable et un fonctionnement durable.







"VOCE" est super simple et facile à utiliser au départ. Il offre une qualité sonore exceptionnelle et grâce à sa nature plug&play, il n'est pas nécessaire d'être ingénieur pour profiter de vos flux. Vous pouvez concentrer votre énergie sur le contenu, et non sur la configuration de l'enregistrement", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur commercial de GELID Solutions Ltd.







Le VOCE est disponible dès maintenant et a un prix de vente conseillé de 45.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP