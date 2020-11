NVIDIA travaille sur une technologie similaire à la mémoire Smart Access d'AMD.



La mémoire SAM (Smart Access Memory) d'AMD est une nouvelle technologie qu'AMD a décidé de lancer avec ses CPU Ryzen de la série 5000 et ses GPU Radeon RX de la série 6000. La technologie vise à résoudre le problème où un CPU ne peut accéder qu'à une fraction de la VRAM du GPU à la fois, ce qui crée des goulots d'étranglement dans le système.



En utilisant la bande passante de PCIe, le SAM élargit ses canaux de données et utilise toute la vitesse qu'offre la connexion PCIe. Cependant, il semble qu'AMD ne soit pas la seule entreprise à proposer cette technologie. Grâce à Gamer's Nexus, ils ont reçu une réponse de NVIDIA concernant une technologie similaire au SAM d'AMD.







NVIDIA a répondu à cela : "La capacité de redimensionnement des BAR fait partie de la spécification PCI Express. Le matériel NVIDIA prend en charge cette fonctionnalité et l'activera sur les GPU Ampère par le biais de futures mises à jour logicielles. Nous l'avons fait fonctionner en interne et nous constatons des résultats de performances similaires". Et en effet, elle fait partie de la spécification PCIe depuis 2008.



Ce document datant de 2008 indique que "Cet ECN optionnel ajoute une capacité pour les fonctions avec BAR de signaler diverses options pour les tailles de leurs ressources cartographiées en mémoire qui fonctionneront correctement. Il ajoute également la possibilité pour les logiciels de programmer la taille à laquelle la barre doit être configurée". Chaque périphérique compatible PCIe peut l'activer avec la mise à jour du pilote par le biais du logiciel.







L'implémentation SAM d'AMD nécessite actuellement un CPU Ryzen série 5000, un chipset de carte mère série 500 et le dernier GPU Radeon série RX 6000. L'implémentation de NVIDIA pourrait couvrir une large gamme de matériel, y compris les CPU d'Intel et d'AMD et leurs plateformes respectives. Cela signifie que même la norme PCIe 3.0 sera appréciée, car les plates-formes de bureau Intel actuelles sont limitées à la norme PCIe 3.0. NVIDIA utilisera une mise à jour des pilotes pour activer cette fonction, mais cela pourrait prendre un certain temps car la fonction est encore en cours de développement.



TWITTER (GamersNexus)