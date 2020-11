MONTECH nous propose une nouvelle série de boitiers PC.



Gaming Case, Power and Cooling, la marque Montech vient de sortir sa série SKY, la dernière ligne haut de gamme de boîtiers pour PC de Montech. La série SKY met l'accent sur les détails et les matériaux. Et en combinant cette attention aux détails avec son panneau frontal en maille de filet, il offre des performances de refroidissement et une extensibilité inégalées. Le SKY ONE est le premier à être issu de la nouvelle gamme, et comprend de nombreuses technologies propriétaires de Montech.



Le panneau avant est doté de la dernière technologie Air Performance Fine Mesh de Montech, ainsi que d'un USB Type-C, d'un support de carte GPU dédié et d'une barre de gestion des câbles de Montech, ce qui fait du SKY ONE le boîtier Montech le plus riche en fonctionnalités à ce jour. Avec le support de radiateur double de 360 mm en façade et sur le dessus, c'est un mélange de fonctionnalités et de style pour le joueur sur PC.



















Prenant la vedette à l'avant du boîtier, le SKY ONE intègre le panneau frontal de conception unique "Air Performance Fine Mesh" de Montech. Cette maille permet non seulement un flux d'air maximal à travers tout le panneau avant, mais empêche aussi efficacement la poussière de pénétrer. Lorsqu'un nettoyage est nécessaire, il suffit de retirer la maille avant pour faciliter le nettoyage. Trois ports USB en façade, dont un USB 3.1 Gen 2 Type-C, qui permet d'obtenir un chargement rapide et complet des périphériques et dispositifs de type C.



Panneau avant ARGB et système de liaison de connexion



La bande lumineuse ARGB du SKY ONE est montée sur le panneau avant mais utilise une liaison par contact pour les signaux ARGB renvoyés au boîtier. Ainsi, en retirant le panneau avant, la bande lumineuse ARGB se déconnecte et s'éteint automatiquement. Il n'y a pas de fils supplémentaires pour connecter le panneau avant et le boîtier, l'ensemble du processus est sans tracas !



Les bandes lumineuses ARGB sont également compatibles avec tous les principaux ports et logiciels ARGB de la carte mère, mais peuvent également être contrôlées par le contrôleur ARGB interne inclus. De plus, les bandes lumineuses ARGB sont compatibles avec tous les ports et logiciels ARGB principaux. Vous pouvez connecter et synchroniser les bandes lumineuses ARGB et le ventilateur ARGB PWM arrière inclus. Vous pouvez synchroniser le tout pour créer votre propre spectacle d'éclairage ARGB.



Ventilateurs de refroidissement FDB Premium et support pour les doubles radiateurs



Pour les amateurs de refroidissement par liquide, le SKY ONE supporte un total de deux radiateurs de 240 mm, un à l'avant et un sur le dessus, ou un radiateur haut de gamme de 360 mm à l'avant plus un de 240 mm sur le dessus pour des performances inégalées de refroidissement par liquide extrême. De plus, les deux ventilateurs avant et arrière préinstallés utilisent des systèmes FDB et PWM pour une performance et une endurance optimales.



Enveloppe de gestion des câbles, panneau de verre amélioré et support de carte GPU inclus



La barre de gestion des câbles apporte une vue claire et unique sur l'affaire, elle permet également de faciliter l'acheminement des câbles. En outre, le support de carte GPU soutient votre carte GPU avec plus de stabilité et empêche la formation de scories.



La fente verticale pour carte GPU est également prise en charge. De plus, contrairement aux panneaux latéraux en verre traditionnels qui doivent être percés aux quatre coins du panneau, l'Air Breeze ARGB utilise un panneau en verre amovible qui élimine le besoin de trous de montage. L'absence de trous et l'utilisation d'un cadre métallique pour le panneau de verre permettent de maintenir la solidité structurelle et d'améliorer la sécurité du panneau de verre de l'Air Breeze ARGB.



Voici la fiche technique :







Le boitier SKY ONE High-End ARGB sera disponible le 15 Novembre 2020 aux Etats-Unis au prix de 89.99 Dollars pour le SKY ONE Black et 93.99 Dollars pour le SKY ONE White. La disponibilité internationale sera également bientôt disponible.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP