MSI annonce le mode console pour ses moniteurs de jeux.



MSI, le premier fabricant mondial de matériel de jeu, est fier d'élargir les possibilités matérielles pour tous les joueurs. Certains d'entre vous savent peut-être déjà que la SONY PS5 ne prend pas entièrement en charge la résolution QHD pour le moment. Cela signifie que si vous utilisez le moniteur QHD classique, vous ne pouvez choisir que la sortie de résolution FHD sur l'écran QHD, la qualité de l'image sera moins bonne. De nos jours, de plus en plus de consommateurs choisissent des moniteurs plutôt que des téléviseurs pour jouer à des jeux sur console et PC. Pour ces utilisateurs, l'absence de prise en charge de la sortie de la résolution QHD est un obstacle.







MSI a entendu la voix de ces consommateurs et a fourni une solution relativement bonne. Nous avons conçu un mode console exclusif pour les consoles, qui peut accepter automatiquement les signaux 4K sur un moniteur QHD, et prendre en charge le HDR simultanément. Cela vous permet de profiter au mieux de votre expérience de jeu et d'apprécier les jeux de la console même avec un moniteur QHD.







Le premier moniteur de jeu 1000R AI au monde - MPG ARTYMIS 343CQR, est équipé d'une résolution de 3440 x1440, d'un temps de réponse de 1 ms et d'un HDR400 pour utiliser pleinement la série NVIDIA GeForce RTX 30. L'expérience visuelle que vous apporte cette amélioration des performances devrait être lancée en Décembre 2020, et prendra également en charge la fonction Mode console, alors restez à l'écoute.



Voici la liste des écrans compatibles :







