EPIC GAMES nous propose le jeu : The Textorcist - The Story of Ray Bibbia !







La promotion se termine le 19/11/2020 à 17:00



Préparez-vous pour un jeu électrifiant mêlant Bullet Hell et frappe au clavier !



Évitez des balles en tout en tapant des exorcismes : activez les deux hémisphères de votre cerveau et plongez dans l'aventure de Ray Bibbia, un exorciste privé qui devra affronter les menaces d'une épidémie démoniaque ainsi que son passé trouble et sombre !



Une ville en déclin, des rues remplies de voyous, de crime et de censure, et un seul homme pour tout arrêter. Un gameplay révolutionnaire, des exorcistes, des démons, des chanteurs de metal, des proxénètes, le pape, du drame, des mauvaises blagues et de nombreuses batailles de boss remplies d'action pour le premier jeu d'action et de frappe au clavier du monde.



À propos du jeu :



Développeur : MorbidWare.



Éditeur : Headup GmbH.



Date de sortie : 12 Novembre 2020.



Genre : Action/Indépendant.



Classification : Interdit au moins de 10 ans.



Plateforme : PC/MAC.



Une expérience de frappe au clavier



Afin de vaincre les forces du mal, apprenez à taper vos exorcismes avec votre clavier ou votre manette de jeu TOUT EN évitant des tonnes de balles, naviguant entre des flaques de vomi, désamorçant des bombes, chantant au micro durant un concert de metal et bien plus durant des batailles de boss intenses : plus facile à dire qu'à faire. Tenez fermement votre bible, il faut les deux mains !



La ville



Rome est le théâtre de notre aventure. Découvrez de nouveaux endroits et combattez dans l'une des plus grandes métropoles de l'histoire, berceau de certains personnages et ennemis les plus fous ! Derrière une épidémie démoniaque, des forces surnaturelles complotent pour s'emparer du pouvoir et troubler l'ordre d'une des plus grandes organisations religieuses de Rome : la sainte Église (Holy Church), qui a obtenu des pouvoirs illimités sur les rues de la ville. Mais comment notre protagoniste peut-il s'assurer de ses bonnes actions ? Découvrez le complot démoniaque ayant pour objectif de renverser l'ordre de la ville et assemblez les pièces du passé sombre de Ray Bibbia !



Les personnages



Des femmes de chambre gothiques aux gangsters raffolant d'armes à feu, en passant par le pape lui-même, Ray sera forcé de se salir les mains en explorant une grande variété d'endroits pour résoudre un mystère qui deviendra de plus en plus lourd à mesure qu'il se dessine. Qui deviendra un ami et qui poignardera Ray dans le dos ?

Savez-vous taper au clavier rapidement ? Pouvez-vous lire et écrire le latin tout en esquivant des balles ? CE jeu est celui que vous cherchez ! De vrais exorcismes, en anglais, latin et plus ! Évitez de commettre des erreurs et réussissez le meilleur enchaînement ! Affrontez vos amis en épelant « l'exorcisme parfait » et comparez vos scores dans les classements en ligne !



Caractéristiques principales :



- Une narration intense,

- Des tonnes de balles,

- De la frappe au clavier en abondance,

- Dix combats de boss,

- Une frappe au clavier technique et épineuse pour chaque boss,

- Il faut taper, même pour ouvrir les portes,

- Tapez sur un ordinateur Holyvetti,

- Frimez avec les classements en ligne,

- Jouez avec le clavier pour une expérience de frappe ou avec une manette de jeu pour une expérience rythmique,

- Mode Rush Boss (bienvenue aux speedrunners !),

- Combats de boss d'une grande difficulté,

- Bande originale composée par GosT,

- Encore plus de balles.







