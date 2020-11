La série de contrôleurs Thrustmaster ESWAP nouvelle génération annoncée pour la série Xbox X/S.







Thrustmaster continue d'innover, et est ravi d'annoncer l'arrivée de sa deuxième manette de jeu professionnelle et modulaire ESWAP, sous licence officielle pour Xbox.



L'ESWAP X PRO CONTROLLER est le fruit d'une année entière de travail de recherche et de développement et de consultations avec des joueurs professionnels, dans le but de répondre aux demandes croissantes d'une classe de joueurs classés sans compromis.



La conception innovante et le niveau de précision extrême de ce nouveau gamepad prennent en compte les observations des joueurs sur Xbox et PC, avec un concept modulaire unique que seul Thrustmaster peut offrir.



Toute nouvelle édition du modèle initial lancé l'année dernière, la version X comprend des mini-sticks de nouvelle génération pour une durée de vie plus longue et une plus grande précision, la possibilité de verrouiller physiquement les déclencheurs, le remappage manuel des boutons et le contrôle du volume du casque - plus l'accès à la dernière version du célèbre logiciel Thrustmapper, avec de nouvelles fonctionnalités très intéressantes.



Grâce à son étroite collaboration avec Microsoft, Thrustmaster a une fois de plus réussi à repousser les limites technologiques afin d'offrir des fonctionnalités totalement nouvelles aux joueurs, tout en assurant une parfaite compatibilité sur les nouvelles et anciennes générations de systèmes : Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X|S et PC (Windows 10).



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



HOT SWAP : l'ADN modulaire de la gamme ESWAP, pour une polyvalence ultime







La technologie T-MOD intégrée dans l'ESWAP X PRO CONTROLLER est le résultat d'une réflexion approfondie sur la manière dont les joueurs utilisent leurs manettes de jeu.



Les meilleurs joueurs recherchent à la fois une incroyable flexibilité dans leur façon de jouer et des outils de niveau supérieur pour les aider à progresser dans les classements lorsqu'ils s'affrontent sur différentes plateformes (PC et console).



Grâce à la fonction "Hot Swap" qui permet de changer instantanément et à tout moment tous les modules de la manette, les joueurs peuvent rapidement et facilement profiter de la configuration optimale pour n'importe quel jeu auquel ils jouent.



Mini-bâtons de nouvelle génération : une meilleure précision et une durée de vie encore plus longue



L'ESWAP X PRO CONTROLLER est doté de mini-bâtons analogiques de nouvelle génération (S5 NXG), pour une précision accrue et une durée de vie plus longue que les précédents mini-bâtons Thrustmaster.



Les joueurs bénéficieront d'une meilleure résistance physique (+33%), d'une précision de recentrage améliorée (+66%), et même d'une durée de vie deux fois plus longue pour les boutons intégrés des mini-bâtons (+100%).



Nouvelle fonction de verrouillage de la gâchette



Thrustmaster permet désormais aux joueurs d'ajuster la portée physique de la course des gâchettes, afin de s'adapter au mieux à tout style de jeu : réduire la course de 50% peut être extrêmement utile dans les jeux de tir, où la réactivité des gâchettes est un avantage majeur pour augmenter la cadence de tir et sortir victorieux lors d'un affrontement avec des adversaires.



Ainsi, les joueurs de jeux de tir peuvent profiter d'une plus grande réactivité grâce à une plus courte portée de déplacement sur les gâchettes - tandis qu'une plus longue portée de déplacement offrira plus de précision et une sensation vraiment progressive dans d'autres types de jeux.



Une précision chirurgicale réputée







Thrustmaster propose également de nouveaux modules compatibles avec l'ESWAP X PRO CONTROLLER, avec des interrupteurs à tact super réactifs offrant un niveau de précision supérieur et des temps de réponse proches de zéro, ainsi qu'une meilleure sensation de contrôle, même pendant les sessions de jeu les plus longues, et ce pour de nombreuses années à venir.



Les boutons et le pavé numérique de la manette peuvent être activés plus de 5 millions de fois chacun. Les mini-baguettes analogiques pré-calibrées, plus courtes pour une précision optimale, peuvent être activées plus de 2 millions de fois chacune.



Contrôle du volume du casque et remappage manuel des boutons



La possibilité de redéfinir manuellement les boutons arrière permet aux joueurs de trouver et d'utiliser les meilleures combinaisons de boutons pour s'adapter à tous les types de jeux, ainsi qu'à toutes les tailles de main.



Le fait de pouvoir régler rapidement le volume de leur casque permet aux joueurs de se concentrer davantage, afin de s'adapter au mieux à la partie du jeu dans laquelle ils se trouvent - et donne un coup de pouce considérable à l'aspect pratique de l'écoute IRL (In Real Life), lorsque cela est nécessaire.



L'écosystème ESWAP : des packs de modules dédiés, plus des modules de remplacement



Comme son prédécesseur, l'ESWAP X PRO CONTROLLER présente un tout nouvel écosystème unique de modules sans aucune limite, sous licence officielle de Microsoft, permettant aux utilisateurs d'actualiser l'apparence de leur manette de jeu et d'améliorer ses performances.



Dans le but de continuer à répondre aux besoins des joueurs de haut niveau qui cherchent toujours à faire le prochain pas en avant, l'ESWAP X PRO CONTROLLER permet aux utilisateurs de profiter de prises en main super douces et lisses - pour la toute première fois. C'est un nouveau niveau de confort vraiment remarquable qui fait vraiment toute la différence.



Thrustmaster est également heureux de proposer différents packs et modules pour accompagner le lancement de l'ESWAP X PRO CONTROLLER cette année, permettant aux joueurs d'adapter leur manette de jeu à leurs propres besoins - et de prendre un nouveau départ avec de nouveaux modules individuels, si nécessaire.



ESWAP X GREEN COLOR PACK et ESWAP X BLUE COLOR PACK :







Des packs de modules inspirés des caméras pour l'ESWAP X PRO CONTROLLER, permettant aux utilisateurs d'étendre leur zone de confort de jeu. Les modules aux formes et textures nouvelles permettent aux joueurs de repousser leurs limites et de passer à la vitesse supérieure, avec 7 modules et 2 mini-capsules supplémentaires.



ESWAP X S5 NXG MINI-STICK MODULE :



Mini-stick de remplacement de la prochaine génération : recommencez à zéro si vous perdez ou cassez votre module de mini-stick, ou si vous avez dépassé sa durée de vie de plusieurs millions d'activations.



ESWAP X D4XB D-PAD MODULE :



D-pad de remplacement : recommencez à zéro si vous perdez ou cassez votre module D-pad, ou si vous avez dépassé sa durée de vie de millions d'activations.



ESWAP T-CASE :



La mallette de transport ESWAP T-Case complète l'écosystème, permettant aux joueurs de transporter en toute sécurité leur manette de jeu et leurs modules où qu'ils aillent (pour jouer dans différents endroits, participer à des fêtes en réseau local ou lors d'un déménagement).



Thrustmapper : le logiciel de configuration en constante évolution



Le logiciel Thrustmapper permet aux joueurs de configurer tous les paramètres importants, en créant des préréglages personnalisés spécialement adaptés à des jeux ou des personnages particuliers. Ces préréglages peuvent être utilisés sur Xbox et PC, pour une utilisation multi-plateforme parfaitement transparente.



Pour le lancement de l'ESWAP X PRO CONTROLLER, Thrustmaster ajoute également la possibilité de modifier la forme des courbes des zones mortes pour les mini-sticks analogiques gauche et droite, ce qui permet à tous les joueurs d'adapter au mieux les performances des mini-sticks à leurs besoins.



Bien entendu, Thrustmapper offre également d'autres fonctions incroyablement utiles pour créer des préréglages de jeu entièrement personnalisés, notamment la configuration des courbes de sensibilité des mini-bâtons analogiques, la possibilité de redéfinir les boutons et le réglage des niveaux de vibration.



ESWAP : un leader de l'eSport en moins d'un an



Depuis son lancement en 2019, la gamme ESWAP a gagné l'allégeance d'un grand nombre de joueurs eSports de premier plan, dans une variété de jeux différents (FIFA, Rocket League, Call of Duty, NBA 2K et bien d'autres), et a capté l'attention de milliers de joueurs classés qui se battent pour la victoire dans le monde entier.



À l'aube de cette nouvelle ère, et d'une nouvelle année prometteuse pour les eSports et le jeu en général, Thrustmaster renforce encore sa position en tant qu'acteur de l'industrie du jeu le plus avancé, actif et innovant de sa génération.



Disponibilité et prix au niveau régional :



- EMEA ESWAP X + écosystème - Précommande 17 Novembre 2020, disponible le 10 Décembre 2020.



ESWAP X PRO CONTROLLER prix de l'écosystème :



- ESWAP X PRO CONTROLLER : 169.99 euros,

- ESWAP X GREEN COLOR PACK : 49.99 euros,

- ESWAP X BLUE COLOR PACK : 49.99 euros,

- ESWAP X S5 NXG MINI-STICK MODULE : 19.99 euros,

- ESWAP X D4XB D-PAD MODULE : 19.99 euros,

- ESWAP T-CASE : 19.99 euros.



Pour plus de renseignements : Cliquez ICI.



VORTEZ