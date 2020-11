XPG nous propose un nouveau boitier PC : Le STARTER.







Le XPG STARKER est un châssis de tour intermédiaire très compact mais très performant, destiné aux constructions d'entrée de gamme, mais qui emprunte des caractéristiques plus haut de gamme comme son filtre à poussière innovant, son installation VGA verticale et son atmosphère de jeu ARGB lisse.



Conception des panneaux avant SOLIDE et SLEEK



La série XPG STARKER est un châssis très compact qui permet de tirer le meilleur parti du format ATX. Propulsé par le XPG : Exoskeleton Design Language, il présente une façade fonctionnelle et élégante, avec deux bandes lumineuses ARGB à l'avant pour marquer son ADN de jeu. Il est proposé en deux variantes de couleur noir et blanc.



FILTRE A Poussière Amovible sur Rail INNOVANT







La conception innovante du filtre à poussière amovible on-Rail est facile à nettoyer et intuitive, et très efficace pour protéger votre châssis contre l'accumulation de poussière sur vos composants.



Soutenir les installations VERTICALES et HORIZONTALES de la VGA







Un support VGA remplaçable permet d'exposer facilement votre carte graphique avec des effets d'éclairage à la verticale ou à l'horizontale, même dans un format extrêmement compact.



UNE DISPOSITION EFFICACE DES FLUX D'AIR







Supporte jusqu'à 6 ventilateurs au total, et jusqu'à 360mm de radiateur à l'avant, 280mm en haut, et 120mm à l'arrière.



LES POSSIBILITÉS DE STOCKAGE







Le châssis XPG STARKER supporte jusqu'à x2 disques durs 3,5" et x2 disques durs/SSD 2,5", et un lecteur combiné disponible pour les tailles de stockage 2,5" et 3,5".



PORTS D'E/S de STARKER







Un ensemble complet de ports E/S permettant aux utilisateurs d'accéder rapidement à des accessoires USB, à l'audio ou de basculer entre des modes d'effets lumineux préprogrammés.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



