ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi prix en photo !



Voici les premières images de la carte graphique ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi, le fleuron de l'offre de conception sur mesure de la société basée sur le RX 6800 XT. Tout comme son prédécesseur, le RX 5700 XT Taichi, le dernier design d'ASRock comprend un ventilateur central éclairé, flanqué de deux ventilateurs plus grands.







Pour faire face à une puissance de 300 W, ASRock utilise un dissipateur thermique plus puissant, à triple fente, et plus haut de plus d'un pouce que la hauteur totale. La carte semble tirer sa puissance de trois connecteurs d'alimentation PCIe - le premier que nous avons vu d'une carte RX 6800 XT conçue sur mesure.







Les sorties d'affichage comprennent deux DisplayPorts, un HDMI et un USB-C. La plaque arrière métallique de la carte comporte un logo ASRock Taichi illuminé. La carte semble également comporter des boutons permettant de basculer l'éclairage LED et de passer d'une mémoire BIOS à l'autre. Cette carte pourrait présenter l'overclock d'usine le plus élevé du camp ASRock pour le RX 6800 XT.







Pas de prix ni de date pour le moment.



VIDEOCARDZ