Super Flower a également annoncé les refroidisseurs de CPU liquides Neon 240 et Neon 360.



En plus du refroidisseur de CPU à air de type tour Neon 122, Super Flower a annoncé les refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un à boucle fermée Neon 240 et Neon 360. Sauf erreur de notre part, ces CLC semblent provenir de DeepCool, en regardant la conception de leurs blocs-pompes. Comme leur nom l'indique, les deux se différencient par la taille des radiateurs, le Neon 240 ayant un radiateur de 240 mm x 120 mm, et le Neon 360 de 360 mm x 120 mm.



















Le bloc-pompe comprend une plaque froide en cuivre, une pompe à deux chambres de dernière génération, des tubes gainés de nylon et des radiateurs à ailettes en aluminium qui, selon la variante, sont ventilés par deux ou trois ventilateurs de 120 mm inclus.



Chacun de ces ventilateurs à paliers hydrauliques tourne entre 800 et 1 800 tours/minute, poussant 46 CFM d'air, avec un niveau sonore maximal de 29,7 dBA. Les ventilateurs, ainsi que l'ornement sur le dessus du bloc-pompe, sont dotés d'un éclairage RGB adressable. Le Neon 240 prend en charge les prises AM4, LGA1200, LGA115x et LGA2066, tandis que le Neon 360 prend également en charge les prises TR4 et sTRX4 en plus de celles-ci. Les refroidisseurs comprennent un contrôleur RGB avec une télécommande RF.



La société n'a pas révélé les prix.



