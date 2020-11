Fractal Design lance la gamme de boitier PC : Les Meshify 2.



Fractal Design a annoncé aujourd'hui le très attendu Meshify 2. Non seulement la gamme Meshify 2 reste fidèle à son héritage en termes de design sans compromis, mais elle s'accompagne également d'ajouts bienvenus comme une paroi mobile pour une flexibilité accrue, un panneau supérieur entièrement amovible et un filtre avant en nylon qui peut être retiré pour augmenter le débit d'air. Outre le modèle de tour intermédiaire, la version XL est également lancée aujourd'hui ; elle peut accueillir des cartes mères jusqu'au SSI-EEB inclus, contenir plusieurs radiateurs et jusqu'à 23 périphériques de stockage sans problème.



Comme des facettes de diamant noir, l'asymétrie angulaire de la ligne Meshify a sculpté un espace qui lui est propre. Et avec une construction robuste à la fois furtive et lisse, la série Meshify 2 est sûre d'impressionner par son mélange unique de style et de substance. C'est un exemple parfait de ce que vous pouvez attendre d'un boîtier moderne en termes de modularité, de flexibilité et de facilité d'utilisation.



















Caractéristiques :



- Un intérieur spacieux et largement adaptable à double aménagement,

- Nouvelle conception du châssis qui s'ouvre pour exposer entièrement l'intérieur du boîtier sur trois côtés pour une installation et un acheminement des câbles totalement sans entrave,

- Nouveau filtre avant en nylon qui peut être retiré pour augmenter le débit d'air,

- Nouvelle conception du panneau avant avec filtre à maille amovible à charnière et collerette sans attache pour un accès plus facile aux supports de ventilateur avant,

- Trois ports USB en façade, dont un USB 3.1 Gen 2 Type-C avec support de chargement rapide et des vitesses allant jusqu'à 10 Gbps,

- Le hub de ventilateur Nexus+ 2 ultra fin permet de connecter jusqu'à trois ventilateurs PWM et six ventilateurs à trois broches directement en ligne avec les canaux de câbles en bordure du boîtier,

- Capacité de refroidissement exceptionnelle avec un total de neuf supports de ventilateur de 120/140 mm et trois ventilateurs Dynamic X2 GP-14 préinstallés,

- Filtres en nylon à haut débit d'air faciles à nettoyer sur le dessus et la base avec une couverture complète de l'alimentation et un accès frontal pratique,

- Le blindage détachable du câble de l'alimentation et les guides-câbles intégrés avec bandes Velcro simplifient encore la gestion des câbles derrière le tableau.



Voici une présentation du boitier : Cliquez ICI.



Prix et disponibilité



Les modèles Meshify 2 et Meshify 2 XL sont désormais disponibles dans le monde entier.



Meshify 2 :



- Meshify 2 Black Solid - 129.99 Dollars,

- Meshify 2 Black TG Dark Tint - 139.99 Dollars,

- Meshify 2 Black TG Light Tint - 139.99 Dollars,

- Meshify 2 Gray TG Light Tint - 139.99 Dollars,

- Meshify 2 White TG Clear Tint - 139.99 Dollars.



Meshify 2 XL :



- Meshify 2 XL Noir TG teinte foncée - 179.99 Dollars,

- Meshify 2 XL Noir TG teinte claire - 179.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP