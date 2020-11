ASUS ROG annonce le clavier Strix Scope RX.



ASUS a présenté aujourd'hui une nouvelle itération de son clavier Strix Scope, le Strix Scope RX. Le nouveau clavier offre maintenant des interrupteurs mécaniques optiques rouges ROG RX développés par ASUS - ASUS promet des frappes constantes sans oscillation, une réponse ultrarapide d'une milliseconde et une durée de vie pouvant atteindre 100 millions de frappes. Selon ASUS, ce sont les premiers interrupteurs au monde à présenter une tige carrée creuse avec des LED RGB intégrées pour fournir un éclairage complet par touche, offrant un délai de rebondissement proche de zéro.











ASUS attire l'attention sur la touche CTRL, deux fois plus large, qui garantit un accès facile et infaillible pendant les sessions de jeu, et mentionne également la Stealth Key (marquée par, comme ils disent, "figure emblématique masquée") qui permet de cacher immédiatement toutes les applications ouvertes et de couper le son pour une confidentialité instantanée (une fonctionnalité intéressante, je me demande quel serait son cas d'utilisation idéal...).



Un interrupteur à bascule rapide permet de changer la ligne supérieure du clavier entre la saisie des médias ou des fonctions (Fn). Le clavier offre également un seul passage USB 2.0, et est résistant à la poussière et aux éclaboussures. La plaque supérieure du clavier est fabriquée en aluminium brossé.



Le ASUS ROG Strix Scope RX sera disponible à partir du 1er Trimestre 2021 au Benelux, à un prix de vente conseillé de 139 euros.



THE GURU3D