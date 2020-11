AINEX nous propose : Le PX-PCIE6CO.















Fonctionnalité :



- Il s'agit d'un adaptateur permettant de convertir le connecteur d'alimentation auxiliaire de la carte graphique de l'orientation du panneau latéral à l'orientation de la carte mère.

- Il est connecté au connecteur d'alimentation électrique auxiliaire et inverse la direction du connecteur de 180 degrés.

- Le connecteur de la carte graphique est un connecteur à 6 broches et le loquet (griffe) est destiné à la partie supérieure du boîtier.

- Il est idéal pour les grandes cartes graphiques, les petits boîtiers et autres situations où l'espace de connexion est restreint.

- Cet adaptateur ultra-petit est composé d'une carte et d'un connecteur, de sorte qu'il peut être connecté à plusieurs connecteurs à la suite.

- Les câbles peuvent être acheminés sur le dessus de la carte pour éviter que les câbles ne tirent sur la carte et ne l'endommagent.

- Il convient également pour le "câblage arrière" où les câbles sont acheminés derrière la carte mère.

- La couleur générale de la carte est le noir. Il est discret et idéal pour une utilisation dans un PC lumineux ou dans un boîtier interne de peinture noire.



Spécifications :



Forme du connecteur



- Côté bloc d'alimentation : connecteur VGA PCI Express (6 broches), femelle (verrouillage sur le dessus),

- Côté carte graphique : connecteur VGA PCI Express (6 broches) mâle (verrouillage sur le dessus),

- Taille : L14,5 x P18 x H32mm,

- Couleur : Noir.



Avertissement



- Les produits compatibles varient en fonction du nombre de goupilles et de la position du loquet. Vérifiez le nombre de broches et la position de verrouillage du connecteur de la carte graphique avant de l'acheter.



