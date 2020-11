AMD parle déjà du Zen 4 !



Les processeurs Zen 4 seront basés sur une gravure en 5 nm de TSMC et pourraient arriver début 2022, avec un peu de chance avec plus de gains IPC comme on le voit avec Zen 3.



AMD vient peut-être de publier sa nouvelle architecture Zen 3 qui alimente la série Ryzen 5000, avec son nouveau processeur phare Ryzen 9 5950X 16 cœurs, 32 threads, 4,9 GHz pour 799 $, fou. Mais AMD n'est pas fini et regarde déjà vers l'avenir. La société prévoit de continuer à tripler Intel l'année prochaine avec Zen 3, assurant sa domination jusqu'en 2022, l'année au cours de laquelle AMD lancerait Zen 4 pour lutter contre tout ce qu'Intel pourrait présenter. En fait, AMD pourrait dominer le marché des processeurs jusqu'en 2023. La société travaille en étroite collaboration avec TSMC pour la production de processeurs Zen 4 à 5 nm. AMD n'a encore rien détaillé sur la nouvelle architecture Zen 4.







Dans une nouvelle interview, le vice-président exécutif d'AMD, Rick Bergman, s'est entretenu avec The Street et a déclaré:



«Compte tenu de la maturité de l'architecture x86 actuelle, la réponse doit être, plus ou moins, tout ce qui précède. Si vous avez regardé notre livre blanc sur Zen 3, c'était cette longue liste de choses que nous avons faites pour obtenir ces 19% (gain IPC). Zen 4 va avoir une longue liste de choses similaires, dans lesquelles tout, des caches à la prédiction de branche, est analysé. Tout est analysé pour obtenir plus de performances ».



"Le processus de fabrication nous ouvre certainement une porte supplémentaire pour obtenir de meilleures performances par watt, etc., et nous en profiterons également."



