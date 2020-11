La GeForce RTX 3050 permettrait d'obtenir 2304 processeurs de flux.



Avec tous les discours sur les modèles 3090, 3080, 3070, 3060 et les éventuels modèles Ti, n'oublions pas que le modèle le moins cher, le GeForce RTX 3050, est également en attente.



Selon le fabricant Kopite, la RTX 3050 serait basé sur le GPU GA107-300 et serait équipé de 2304 cœurs CUDA. Il est également dit que ce modèle aurait un TGP de 90 W, qui nécessite un connecteur d'alimentation à 6 broches. Bien que l'on ignore de combien de mémoire la nouvelle carte graphique sera équipée, on spécule qu'elle aura au moins 4 Go, car l'utilisation d'une plus petite quantité aujourd'hui serait insuffisante pour presque tous les jeux.







Il s'appelle RTX, ce qui signifie qu'il s'agit du premier GPU de la série xx50 qui reçoit les Tensor Cores et les RT Cores. En plus d'être la première de sa gamme à intégrer le Ray Tracing, ce qui ressort ici, c'est que cette carte aura le support pour faire tourner la très avantageuse technologie NVIDIA DLSS, qui vous permettra d'accéder à des résolutions plus élevées comme 1440p ou d'utiliser le Ray Tracing en 1080p. Malheureusement, nous ne savons pas quand NVIDIA prévoit de mettre ce modèle en vente.



THE GURU3D