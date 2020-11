CINEBENCH passe en version R23.



Téléchargez le tout nouveau Cinebench Release 23. Cinebench est maintenant basé sur le dernier code de la version 23 en utilisant des compilateurs mis à jour, et a un temps d'exécution minimum activé par défaut (précédemment caché dans les préférences).



Cinebench est une suite de tests multiplateformes réels qui évalue les capacités matérielles de votre ordinateur. Les améliorations apportées à la version 23 de Cinebench reflètent l'ensemble des progrès réalisés ces dernières années en matière de technologie du CPU et du rendu. Elles permettent de mesurer plus précisément la capacité de Cinema 4D à tirer parti des multiples cœurs de CPU et des fonctionnalités des processeurs modernes accessibles à l'utilisateur moyen.



Le meilleur de tout : C'est gratuit.







Informations techniques :



- Cinebench R23 est désormais compatible avec les systèmes informatiques M1 d'Apple

- Cinebench est maintenant basé sur le dernier code de la version 23 en utilisant des compilateurs mis à jour, et a un temps d'exécution minimum activé par défaut (précédemment caché dans les préférences)

- Cinebench R23 offre une meilleure précision de référence pour les processeurs actuels et de la prochaine génération afin de tester si une machine fonctionne de manière stable avec une charge CPU élevée, si la solution de refroidissement d'un ordinateur de bureau ou portable est suffisante pour les tâches de longue durée afin d'exploiter pleinement le potentiel du CPU, et si une machine est capable de gérer des tâches 3D exigeantes dans la vie réelle.

- Les utilisateurs ont maintenant la possibilité de tester directement les performances du cœur unique sans activer manuellement l'option "Advanced benchmark". L'option "Benchmark avancé" permet aux utilisateurs de définir des durées d'exécution minimales arbitraires pour tester le matériel sous contrainte pendant des périodes encore plus longues.

- En raison des changements apportés au code et au compilateur, les valeurs des scores de Cinebench sont réajustées à une nouvelle fourchette de sorte qu'elles ne doivent pas être comparées aux scores des versions précédentes de Cinebench.

- Cinebench R23 ne teste pas les performances du GPU.

- Cinebench R23 ne sera pas lancé sur des processeurs non supportés. Sur les systèmes ne disposant pas de suffisamment de RAM pour charger la scène de test, un avertissement sera affiché et le benchmark CPU ne sera pas exécuté.

- Les tâches d'arrière-plan peuvent influencer considérablement la mesure et créer des résultats divers. Il est toujours judicieux d'arrêter tous les programmes en cours d'exécution et de désactiver tout contrôle de virus ou toute indexation du disque, mais il est impossible d'éliminer tous les processus d'arrière-plan. Les systèmes d'exploitation modernes exécutent diverses tâches d'arrière-plan qui ne peuvent ou ne doivent pas être désactivées, même si elles peuvent avoir une influence mineure sur les résultats.

- Les résultats des tests peuvent varier légèrement, car il est impossible de désactiver toutes les tâches d'arrière-plan du système d'exploitation. Ces tâches sont un facteur qui peut avoir une légère influence sur les mesures. De plus, les ordinateurs et les cartes graphiques modernes ajustent dynamiquement la vitesse de l'horloge en fonction des conditions environnementales comme la puissance et la température. Par exemple, les processeurs réduisent la vitesse d'horloge lorsqu'ils fonctionnent à une température trop élevée pour permettre le refroidissement et éviter les dommages. Dans le cas de nombreux processeurs modernes, l'inverse est également vrai. Ils sont capables de se suralimenter lorsque la température est suffisamment basse. Par conséquent, un système qui vient de démarrer dans un environnement relativement frais fonctionnera généralement plus vite que le même système qui a effectué des tests de référence pendant plusieurs heures dans un bureau chauffé.

- Il est également possible de lancer Maxon Cinebench avec des options en ligne de commande. Veuillez vous référer au manuel de votre système d'exploitation pour savoir comment lancer une application en utilisant la ligne de commande. Après le nom de l'application, entrez l'une des options énumérées ci-dessous. Maxon Cinebench sera alors exécuté, effectuera le test spécifié, puis quittera et affichera le résultat dans la console de ligne de commande. Le résultat n'est pas enregistré dans un fichier.



Les options de ligne de commande suivantes sont disponibles :



- g_CinebenchCpu1Test=true - exécute uniquement la procédure de test Single Core,

- g_CinebenchCpuXTest=true - n'exécute que la procédure de test Multi Core,

- g_CinebenchAllTests=true - exécute toutes les procédures de test de manière séquentielle,

- g_CinebenchMinimumTestDuration=100 - définit une durée minimale de test de 100 secondes,

- Pour obtenir un journal de console correct sur Windows, vous devez ajouter une commande supplémentaire avant le nom de l'exécutable Cinebench. Exemple : start /b /wait "parentconsole" Cinebench.exe g_CinebenchAllTests=true.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



