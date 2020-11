Fuites de performances des GPU AMD Radeon RX6800 et RX6800 XT avec OpenCL.



AMD vient d'annoncer sa nouvelle génération de GPU Radeon RX 6000 basée sur la nouvelle architecture RDNA 2. Cette architecture est destinée à concurrencer l'architecture NVIDIA Ampere et les offres les plus élevées de la société concurrente. Aujourd'hui, grâce au célèbre leaker TUM_APISAK, nous disposons de quelques scores OpenCL de Geekbench.



Il semble que certains utilisateurs aient eu accès au système avec les GPU Radeon RX 6800 et RX 6800 XT, en exécutant les tests OpenCL de Cinebench 4.4. Dans les tests, le système a fonctionné sur la plate-forme Intel avec un processeur Core i9-10900K avec 16 Go de RAM DDR4 fonctionnant à 3600 MHz. La carte mère utilisée était une carte haut de gamme ASUS ROG Maximus XII Extreme Z490.







En ce qui concerne les résultats, le système équipé du GPU RX 6800 a obtenu entre 347137 points et 336367 points en trois essais. À titre de comparaison, le NVIDIA GeForce RTX 3070 a obtenu environ 361042 points, ce qui montre que la carte Radeon n'est plus rapide dans aucun des tests. En ce qui concerne le GPU haut de gamme Radeon RX 6800 XT, il a obtenu 407387 et 413121 points lors de deux tests.



En comparaison, le GPU GeForce RTX 3080 a obtenu 470743 points et la carte est plus lente par rapport à la concurrence. Une configuration de test de la Ryzen 9 5950X a permis d'augmenter considérablement les performances de la carte Radeon RX 6800 XT, qui a atteint 456837 points, soit un bond énorme par rapport au système basé sur Intel grâce à la technologie SAM (Smart Access Memory) que fournit le système All-AMD.



VIDEOCARDZ