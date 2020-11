EK lance le waterblock QuantumX Delta TEC doté de la technologie de refroidissement cryogénique Intel.



EK, le principal fournisseur de solutions de refroidissement pour ordinateurs, annonce la sortie de son bloc d'eau EK-QuantumX Delta TEC. Avec plus de 15 ans d'expérience en tant que leader des solutions de refroidissement de qualité supérieure, EK, en collaboration avec Intel, a développé une solution de niveau supérieur pour les enthousiastes qui recherchent des performances thermiques constantes et un overclocking amélioré sur les processeurs de bureau Intel Core 10e génération débloqués.











"Depuis le début d'EK, notre objectif était de créer des solutions innovantes et viables pour les amateurs de jeux et de PC", a déclaré Edvard König, fondateur d'EK. "Je suis fier de fusionner les performances constantes et éprouvées du moteur de refroidissement Quantum d'EK avec la technologie de refroidissement sous-ambiante d'Intel pour obtenir la meilleure expérience de jeu et de calcul imaginable".



Le TEC EK-QuantumX Delta est exclusivement alimenté par la technologie de refroidissement Intel Cryo, une combinaison unique de matériel, de logiciel et de micrologiciel conçue pour aider à libérer des performances d'élite pour les joueurs et les overclockers.



"Nous sommes fiers d'avoir travaillé en étroite collaboration avec Intel pour mettre sur le marché le TEC EK-QuantumX Delta", a déclaré Kat Silberstein, CEO Americas, EK. "L'une des principales forces d'EK est sa capacité à cultiver et à développer des alliances stratégiques avec des acteurs mondiaux du secteur du silicium. Ces alliances permettent de tirer parti des atouts fondamentaux de chacun, en apportant les meilleures solutions innovantes sur le marché.



EK-QuantumX Delta TEC est construit à l'aide d'un moteur de refroidissement à flux continu à grande surface spécialement conçu à cet effet, associé à la technologie de refroidissement cryogénique d'Intel, ce qui permet de concilier l'uniformité esthétique et les opérations quasi-silencieuses avec les avancées technologiques en matière de solutions thermiques. Le refroidisseur est une application exceptionnelle de refroidissement de l'unité centrale à des températures inférieures à la température ambiante en utilisant une plaque de refroidissement thermoélectrique (TEC) tout en surveillant et en ajustant continuellement les températures de manière dynamique, ce qui permet d'obtenir un environnement de fonctionnement idéal pour des performances de jeu durables.







Les refroidisseurs de liquide sont incapables d'atteindre des températures inférieures à la température ambiante (pièce), mais le TEC Delta EK-QuantumX est à la pointe du progrès, car il refroidit activement l'unité centrale à des températures inférieures à la température ambiante tout en extrayant et en dissipant la chaleur générée par la plaque du TEC par la boucle de refroidissement liquide traditionnelle.



Le EK-QuantumX Delta TEC utilise une approche innovante à deux volets pour atténuer la condensation thermique, un sous-produit qui a été utilisé lors de précédentes tentatives de refroidissement en dessous de la température ambiante. Le refroidisseur est doté d'une enveloppe isolante intégrée compacte qui isole toutes les surfaces froides exposées des conditions environnementales à l'intérieur du PC, tandis que la technologie de refroidissement cryogénique d'Intel contrôle et s'adapte en permanence à ces conditions pour minimiser le risque de condensation généré par le processus de refroidissement.







"Les joueurs et les overclockers repoussent constamment les limites pour obtenir le maximum de performances de leurs ordinateurs de bureau", a déclaré Brandt Guttridge, directeur général du groupe de marketing des plates-formes pour PC de bureau et stations de travail d'Intel. "En introduisant la technologie de refroidissement cryogénique d'Intel, et en collaborant avec d'autres leaders technologiques comme EK, nous faisons passer l'innovation thermique à un niveau supérieur pour répondre aux besoins de ce public".



Disponibilité et prix



L'EK-QuantumX Delta TEC est disponible en pré-commande sur la boutique en ligne EK ou le réseau de revendeurs partenaires EK au prix de 349.90 euros. Il devrait être expédié début Décembre 2020.



