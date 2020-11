TerraMaster présente le duplicateur et le boîtier D2 Clone Drive.



TerraMaster, une marque professionnelle spécialisée dans la fourniture de produits de stockage innovants, notamment les périphériques de stockage en réseau (NAS), lance le clonage et le boîtier de disque à 2 emplacements D2 Clone. Le TerraMaster D2 Clone est idéal pour les créateurs de contenu professionnel, les entreprises et les utilisateurs qui gèrent de grandes quantités de stockage, offrant un moyen facile et rapide de cloner des données pour les sauvegarder et les conserver. Le D2 Clone peut cloner des heures de fichier de montage vidéo, des sauvegardes de fichiers multimédia, des bibliothèques musicales entières, des séquences vidéo de surveillance, des données commerciales, et bien plus encore.







Le D2 Clone est compatible avec de nombreux disques durs, et prend en charge un large éventail de marques et de modèles de disques durs et de SSD de 2,5 pouces et de disques durs de 3,5 pouces. Il prend en charge des disques d'une capacité maximale de 18 To par emplacement de disque. Le D2 Clone est doté de voyants d'état pour faciliter le suivi de la progression et la protection contre les erreurs de fonctionnement afin d'éviter le clonage accidentel.



Le châssis en aluminium robuste et élégant avec ventilateur intelligent maintient les lecteurs installés au frais en permanence. Il fonctionne comme un DAS (Direct Attached Storage) lorsqu'il est connecté à un ordinateur. Il utilise une connectivité USB-C largement compatible et prend en charge les périphériques Windows, Mac et Linux.







Clonage facile à grande vitesse



Le TerraMaster D2 Clone offre une grande vitesse hors ligne, d'un lecteur à l'autre, sans connexion à un ordinateur. Le D2 Clone peut cloner des SSD à des vitesses allant jusqu'à 550 Mo/s, cloner des disques durs à des vitesses allant jusqu'à 200 Mo/s. Le D2 Clone permet un clonage simple et sans problème. L'appareil est équipé de cinq voyants LED sur le panneau avant pour un contrôle facile de l'avancement.



Protection contre les erreurs de fonctionnement et protection de l'alimentation



Le clone D2 est doté d'une protection contre les erreurs de manipulation afin d'éviter le clonage accidentel et la perte de données. Pour que les utilisateurs puissent commencer à cloner sans se connecter à un ordinateur, il leur suffit d'appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation dans les 10 secondes qui suivent. Le D2 Clone est également doté d'une protection contre les pannes de courant qui empêche la perte de données en cas de panne de courant.



Boîtier en aluminium robuste avec ventilateur intelligent



Contrairement à la plupart des stations d'accueil pour le clonage de disques durs, le D2 Clone utilise un boîtier robuste en alliage d'aluminium qui assure une meilleure protection et une meilleure dissipation de la chaleur des disques durs. Il est également équipé d'un ventilateur intelligent qui maintient les disques au frais à tout moment.



Garantie exclusive "Worry-Free" (sans souci)



Les utilisateurs de TerraMaster peuvent désormais bénéficier de services de garantie améliorés et exclusifs, sans souci, avec une assistance rapide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et un remplacement des produits enregistrés dans un délai de 2 ans.



Prix



Le TerraMaster D2 Clone est maintenant disponible sur TerraMaster.com et chez les revendeurs partenaires au prix de : 119.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP