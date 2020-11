La NVIDIA GeForce RTX3080 Ti sera disponible en Janvier 2020 pour un prix de : 999 Dollars.



Selon le fabricant inconnu (AIB) basé à Taiwan, NVIDIA s'apprête à lancer la nouvelle carte graphique GeForce RTX série 3000 "Ampere". Comme l'indique le site web du HKEPC, la société basée à Santa Clara se prépare à combler le vide entre sa carte graphique haut de gamme GeForce RTX 3090 et sa carte un peu plus lente RTX 3080.



Le nouveau produit s'appellera GeForce RTX 3080 Ti. Si vous vous demandez à quoi ressemblera la spécification de la nouvelle carte graphique, vous avez de la chance car la source dispose de quelques informations. Le nouveau produit sera basé sur un noyau de GPU GA102-250-KD-A1, avec un schéma de conception de PCB PG133-SKU15. Le GPU contiendra la même configuration de base 10496 CUDA que le RTX 3090.







La seule différence par rapport au RTX 3090 sera un montant réduit de 20 Go de GDDR6X. En plus des 20 Go de mémoire GDDR6X, les cartes graphiques RTX 3080 Ti seront équipées d'un bus de 320 bits. Le TGP de la carte est limité à 320 watts. Les sources indiquent que la carte sera lancée en janvier 2021 et qu'elle coûtera 999 dollars. Cela place la catégorie de prix de la RTX 3080 Ti dans la même fourchette que celle de la carte graphique Radeon RX6900 XT récemment lancée par AMD, il sera donc intéressant de voir comment ces deux produits se concurrencent.



HKEPC