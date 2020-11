Cooler Master présente le MasterLiquid ML360 Sub-Zero TEC AIO.



Cooler Master a récemment annoncé le MasterLiquid ML360 Sub-Zero AIO avec la technologie Intel Cryo Cooling. Ce AIO est équipé du même refroidisseur thermoélectrique Intel (TEC) que celui du bloc d'eau EK QuantumX Delta pour atteindre des températures inférieures à la température ambiante.







Le ML360 Sub-Zero est équipé d'un TEC de 52,52 mm et d'un logiciel Intel pour permettre un refroidissement maximal. L'AIO est équipé d'un radiateur de 360 mm équipé de trois ventilateurs SF120R et d'une pompe de deuxième génération. L'unité n'est compatible qu'avec les processeurs Intel de 10e et 11e génération en raison de la profonde intégration logicielle.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Le MasterLiquid ML360 Sub-Zero sera disponible à l'achat à partir de la Fin Novembre 2020 au prix de : 349.99 euros.



