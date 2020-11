AMD dévoile les processeurs Ryzen V2000 embarqués avec des performances et une efficacité accrues.



AMD a lancé aujourd'hui un nouveau produit dans sa famille de processeurs embarqués haute performance, le processeur AMD Ryzen Embedded V2000 Series. Basé sur la technologie innovante du processus 7 nm, les cœurs "Zen 2" et les graphiques AMD Radeon haute performance, la série AMD Ryzen Embedded V2000 offre une nouvelle classe de performances avec la technologie 7 nm, une efficacité énergétique incroyable et continue à fournir des fonctions de sécurité de classe entreprise pour les clients embarqués.



La famille AMD Ryzen Embedded V2000 est conçue pour les applications embarquées telles que les clients légers, les mini-PC et les systèmes de pointe. Équipée de jusqu'à huit cœurs de processeur et de sept unités de calcul GPU, un seul processeur de la série AMD Ryzen Embedded V2000 offre une performance multithread par watt deux fois supérieure, une performance CPU mono-thread jusqu'à 30 % supérieure et une performance graphique jusqu'à 40 % supérieure par rapport à la génération précédente. Pour les clients et les applications qui ont besoin de capacités d'affichage hautes performances, la série Ryzen Embedded V2000 peut alimenter jusqu'à quatre écrans indépendants en résolution 4K.







"AMD continue à fournir des processeurs embarqués de haute performance à ses clients avec la nouvelle série Ryzen Embedded V2000", a déclaré Rajneesh Gaur, vice-président et directeur général de l'activité Embedded chez AMD. "En associant les cœurs de processeurs "Zen 2" avec les graphiques Radeon, nous offrons maintenant à nos clients une nouvelle classe de performance et d'efficacité énergétique avec la technologie 7 nm qui leur permet de mettre en œuvre des conceptions uniques qui ciblent leurs applications. Nous poursuivons la disponibilité prévue de 10 ans comme pour nos autres processeurs Ryzen Embedded et nous nous réjouissons de voir nos partenaires et clients utiliser les vitesses de traitement rapides, les graphiques intégrés et l'efficacité énergétique exceptionnelle du processeur Ryzen Embedded V2000 pour les années à venir".



Garder la sécurité en tête



En plus d'offrir aux clients des performances et une efficacité améliorées de façon générale, les processeurs AMD Ryzen Embedded V2000 Series continuent d'offrir des fonctions de sécurité avancées, contribuant à la défense contre l'accès non autorisé à la mémoire ou aux logiciels critiques.



Comme les séries AMD Ryzen Embedded V1000 et R1000, l'AMD Ryzen Embedded V2000 prendra en charge AMD Memory Guard, une suite de fonctions de sécurité comprenant le démarrage sécurisé et le cryptage de la mémoire, dans laquelle la mémoire stockée est cryptée pour empêcher un attaquant d'accéder aux données, et pour aider à atténuer les attaques de démarrage à froid.



Cultiver la famille Ryzen



Avec la prise en charge de riches capacités multimédia, l'écosystème des processeurs AMD Ryzen Embedded comprend une solide liste de clients et de partenaires clés qui s'appuient sur les processeurs AMD Ryzen Embedded V1000 et R1000. Les partenaires de lancement initial de la série AMD Ryzen Embedded V2000 comprennent Advantech, ASRock Industrial, iBase et Sapphire, et de nombreux autres partenaires de l'écosystème ont promis leur soutien.



En tant que fournisseur actuel de mini PC AMD Ryzen Embedded V1000 et R1000, ASRock Industrial ajoute le support de la nouvelle série V2000 à sa gamme de mini PC. "En travaillant avec AMD, nous avons pu livrer le premier système de mini PC embarqués AMD Ryzen au monde, fournissant des solutions fiables et performantes. Avec le lancement de la série V2000 d'AMD Ryzen Embedded, nous sommes impatients de mettre en œuvre les nouvelles performances et capacités de sécurité améliorées dans notre famille de produits 4x4", déclare James Lee, Président d'ASRock Industrial.



Advantech soutient la nouvelle série V2000 dans ses solutions Mini-ITX et COM Express d'Embedded IoT Group. "Nos clients comptent sur nous pour leur fournir des produits embarqués innovants, aux performances supérieures et à la conception matérielle fiable, afin d'accélérer la révolution des applications Edge AIoT. La longévité prévue de la série V2000 d'AMD, grâce à l'intégration du CPU et du GPU, nous permettra de continuer à offrir des performances de pointe au marché de l'embarqué", a déclaré Rex Lee, directeur chez Advantech.



En outre, Sapphire utilise la série V2000 d'AMD Ryzen Embedded pour cibler les mini-PC et d'autres segments. "Les produits AMD Ryzen Embedded ont été un excellent choix pour nous, car ils nous permettent de construire des plates-formes aux performances et aux caractéristiques de pointe.



La série V2000 établit une nouvelle norme pour les conceptions embarquées et nous permet d'offrir les performances nécessaires pour prendre en charge quatre écrans indépendants en 4 résolutions, tout en maintenant une connexion hôte sécurisée.



Nous sommes ravis d'apporter au secteur de l'embarqué les performances et les fonctionnalités de la série V2000 de Ryzen Embedded avec nos nouvelles cartes mères 4x4 et 5x5 et le nouveau mini-PC Simply NUC", a déclaré Paul Smith, directeur principal du développement commercial pour les produits embarqués chez Sapphire.



Voici la gamme de processeurs V2000 :







TECHPOWERUP