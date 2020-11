Lenovo présente deux nouveaux moniteurs de jeu IPS de 27 pouces.



Aujourd'hui, Lenovo a annoncé ses deux nouveaux moniteurs de jeu de 27 pouces avec commutation en plan (IPS), le Lenovo G27q-20 et le Lenovo G27-20, tous deux conçus pour ne pas bégayer et dotés de la technologie AMD FreeSyncTM Premium. Livrés à temps pour accueillir la nouvelle année avec une technologie plus brillante et plus performante, nos moniteurs modernes maximisent le divertissement cinématographique à domicile et les effets visuels d'un jeu fluide et rapide.



Les moniteurs Lenovo sont conçus pour apporter une valeur ajoutée et un design élégant aux personnes et aux familles qui veulent une technologie de haute performance et qui sont passionnées par les jeux. Avec l'évolution des titres de jeux, la demande d'expériences visuelles de jeu haute fidélité a également augmenté. Voici quelques faits saillants.















Le nouveau Lenovo G27q-20 est un écran plat très fonctionnel, bien adapté aux jeux et à votre bureau à domicile. Il est doté d'un écran antireflet et haute résolution à QHD (2560 x 1440) proposé dans un grand format de 27 pouces pour les jeux immersifs. Profitez d'un taux de rafraîchissement incroyable allant jusqu'à 165 Hz grâce à la technologie AMD FreeSyncTM



Premium pour afficher un jeu plus fluide et des mouvements naturels sur le nouveau Lenovo G27q-20, tandis que le Lenovo G27-20 plat de 27 pouces offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution d'écran Full HD (1920 x 1080). Les deux moniteurs ont un temps de réponse d'1 ms pour les images animées et de 3 ms pour les images non animées, ce qui réduit le flou des mouvements et permet d'éliminer les traînées et les images fantômes.



Avec un format 16:9, ces panneaux d'affichage IPS sont conçus pour offrir une expérience de jeu, de travail ou d'apprentissage à domicile sans compromis en offrant des performances exceptionnelles en matière de couleurs et de niveaux de gris et des angles de vision larges pour une clarté remarquable.



Capables d'afficher pratiquement le même nombre de couleurs qu'un moniteur 10 bits, ces écrans sont calibrés selon une norme de qualité 8 bits + FRC pour une reproduction impressionnante des couleurs et une gamme de couleurs sRGB de 99 % - toutes ces caractéristiques se combinent pour faire briller votre travail créatif.



Proposés dans une teinte noir corbeau avec une base en forme de V redessinée et frappante, habilement éclairée par un éclairage d'appoint à LED sarcelle pour signifier son héritage de jeu, les deux moniteurs présentent une luminosité allant jusqu'à 400 nits et des bordures presque sans bordures sur trois côtés pour une image étendue. La nouvelle base ailée apporte un look plus futuriste et une plus grande stabilité du bureau.



Son socle réglable est facile à manœuvrer pour créer une expérience visuelle plus ergonomique pour les yeux, le cou et la tête. Il suffit d'incliner l'écran de plusieurs degrés vers l'intérieur et vers l'extérieur pour un confort personnalisé et de le soulever pour gagner en hauteur. Les deux moniteurs sont certifiés par le TÜV Rheinland comme étant sans scintillement et émettant de faibles niveaux de lumière bleue pour vous aider à préserver votre vue lors de longues sessions de jeu avec vos amis et votre famille en ligne.



Offrez-vous la fonctionnalité de décodage HDR (High Dynamic Range) prise en charge sur les deux moniteurs pour des couleurs fidèles et des variations et gradations d'éclairage réalistes via des connecteurs communs comme HDMI et DisplayPort (1.2), ainsi qu'une connectivité de sortie audio adaptée à la plupart des appareils de jeu. De plus, le logiciel Lenovo Artery vous permet de régler la luminosité, les contrastes et les couleurs de votre écran pour une expérience de jeu véritablement personnalisée.



Prix et disponibilité



- Le moniteur de jeu Lenovo G27q-20 de 27 pouces avec QHD sera commercialisé à partir de 299.99 Dollars et devrait être disponible à partir de Janvier 2021.

- Le moniteur de jeu Lenovo G27-20 de 27 pouces avec FHD sera disponible à partir de 239.99 Dollars et devrait être disponible à partir de Janvier 2021.



TECHPOWERUP