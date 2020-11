Le Vendée Globe est une course à la voile, autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance, sur des voiliers monocoques. La course édition 2020 a commencé depuis quelques heures.



Si vous êtes fans de ce genre de courses, il existe un jeu vidéo gratuit qui vous permet de participer virtuellement, depuis votre PC ou smartphone à cette course en tant que participant virtuel.



A ce jour il n'y a pas moins de prés de 500.000 participants au niveau du jeu, et vous pouvez vous même y jouer avec le téléchargement du jeu et son installation pour y participer.



Télécharger le jeu CLIQUEZ ICI