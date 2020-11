Sortie DVD/BLURAY du 15 Octobre 2020.







Durée : 1H40.



Genre : Fantastique, Drame, Horreur, Science-fiction, Thriller.



Avec : Olga Kurylenko, Kevin Janssens, John Flanders, Carole Weyers, Marianne Bourg, Francis Chapman, Joshua Wilson, Vince Drews.



Résumé : Kate et Matt, couple d’artistes new-yorkais, viennent d’emménager à la campagne, dans une maison centenaire qu’ils entreprennent de retaper. Un soir, Matt met au jour une pièce secrète dissimulée derrière une cloison, et fait par hasard une découverte stupéfiante: la pièce a le pouvoir d’exaucer tout désir formulé à voix haute. La vie du jeune couple prend alors des airs de conte de fée. Mais derrière cet Eden apparent, une ombre guette… Et bientôt, leur rêve se transforme en cauchemar.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 6/10 (Votants : 12 580 Internautes).



