2K et Gearbox lancent Borderlands 3 Ultimate Edition et Next-Level Edition.



2K et Gearbox Entertainment ont relancé aujourd'hui leur jeu de tir au butin Borderlands 3, acclamé par la critique, en lançant de nouveaux contenus, des produits cosmétiques et des éditions pour la vente au détail, ainsi qu'une mise à jour qui optimise l'expérience pour les consoles de nouvelle génération. La mise à jour de Borderlands 3 est désormais disponible sur les Xbox Series X|S. Elle sera également disponible sur la PlayStation 5 lors du lancement de la console le 12 novembre aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, et le 19 novembre 2020 dans le reste du monde.



Borderlands 3 a été entièrement optimisé pour tirer parti de la puissance de traitement des consoles de nouvelle génération, apportant un nouveau niveau de fidélité graphique à l'univers Borderlands. Les consoles Xbox Series X et PlayStation 5 affichent Borderlands 3 à une vitesse allant jusqu'à 60 images par seconde en résolution 4K en mode solo et en coopération en ligne, et toutes les consoles de nouvelle génération prennent en charge les écrans partagés à trois et quatre joueurs pour le multijoueur local. En outre, l'écran partagé vertical pour la coopération locale à deux joueurs est désormais disponible sur les consoles PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S et sera disponible sur la PlayStation 5 dès le lancement de la console.







Tous les joueurs qui possèdent ou achètent à la fois une copie de Borderlands 3 et une console next-gen pourront télécharger gratuitement la mise à niveau next-gen au sein de la même famille de consoles. Tous les contenus complémentaires et les fichiers d'enregistrement peuvent être portés sur les consoles next-gen de la même famille, afin que les joueurs puissent reprendre l'action là où ils l'avaient laissée. Les joueurs qui possèdent un disque physique de Borderlands 3 auront besoin du modèle de console Xbox Series X ou PlayStation 5 standard qui inclut un lecteur de disque pour profiter de ces fonctionnalités.



Aujourd'hui marque également le lancement de Designer's Cut, un tout nouveau module complémentaire téléchargeable de Borderlands 3 qui crée de nouvelles façons de jouer en introduisant un arbre de compétences supplémentaire pour chaque chasseur de coffres et course d'armes, une expérience rogue qui est rapide, stimulante et constamment remixée par des éléments aléatoires.



En mettant l'accent sur les armes et le gameplay, Arms Race rend chaque butin significatif et excitant. En attendant, les joueurs à la recherche de nouvelles façons de vivre les tirs et les pillages de Borderlands 3 peuvent utiliser la puissance des arbres de compétences supplémentaires pour développer leurs propres constructions uniques de chasseurs de coffres. Chaque arbre de compétences offre une nouvelle compétence d'action passionnante, ainsi que des capacités passives inédites.



La coupe du concepteur peut être achetée individuellement au prix de 14,99 $** ou dans le cadre de l'abonnement de saison 2, disponible au prix de 29,99 $**. L'abonnement de saison 2 comprendra deux nouveaux contenus téléchargeables - Designer's Cut et Director's Cut - ainsi que de nouveaux produits cosmétiques. Le Season Pass 2 et le module complémentaire Designer's Cut sont désormais disponibles à l'achat sur PC, Stadia, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S.



Le Season Pass 2 et le Designer's Cut seront également disponibles sur PlayStation 5 à partir du 12 novembre aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, et le 19 novembre dans le reste du monde. Director's Cut - qui comprend des missions supplémentaires, du contenu de fin de jeu et des figurants en coulisses - devrait sortir au printemps de l'année prochaine. Pour jouer à Borderlands 3, il faut avoir un exemplaire de Borderlands 2, de Designer's Cut et de Director's Cut.



De plus, 2K et Gearbox ont lancé aujourd'hui les packs cosmétiques Multiverse Final Form. Contrairement aux précédents add-on cosmétiques, ces packs proposent quatre modèles de personnages entièrement nouveaux, un pour chaque chasseur de coffres. Les Final Forms décrivent comment les personnages ont pu évoluer dans un univers alternatif où ils ne sont jamais devenus des chasseurs de coffres. Ces nouveaux cosmétiques peuvent être mélangés et assortis à d'autres corps et têtes selon les besoins et peuvent également être associés à toutes les peaux existantes. Pour voir de plus près les modèles Final Form, veuillez cliquer ici.



Les packs de cosmétiques Multiverse Final Form sont désormais disponibles dans le cadre du Pass Saison 2, mais les joueurs peuvent également se procurer ces packs en achetant le tout nouveau Borderlands 3 Ultimate Edition, qui offre la quintessence de l'expérience Borderlands 3.



L'édition ultime donne accès au jeu de base primé, à de multiples packs cosmétiques bonus, ainsi qu'au Season Pass original et au Season Pass 2, qui, ensemble, offrent six ajouts de contenu exceptionnels. Les joueurs peuvent également acheter Borderlands 3 Next-Level Edition, une nouvelle version pour console uniquement qui comprend le jeu de base et les packs cosmétiques Multiverse Final Form.



Ultimate Edition est maintenant disponible sur PC, Stadia, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S pour 99.99 Dollars. Next-Level Edition est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One, et Xbox Series X|S pour 69.99 Dollars. Les deux éditions seront lancées sur la PlayStation 5 le 12 Novembre 2020 aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, et le 19 Novembre 2020 dans le reste du monde.



Enfin, en guise de remerciement à tous ceux qui ont maximisé leur désordre jusqu'à présent, les packs cosmétiques Multiverse Final Form ont été accordés à tous les propriétaires actuels et futurs de Borderlands 3 Super Deluxe Edition ou du Season Pass original (il faut une copie de Borderlands 3 pour jouer), sans achat supplémentaire nécessaire.



Développé par Gearbox Entertainment, Borderlands 3 est classé "M pour Mature" par le ESRB.



