TECHPOWERUP nous propose le test du : Mad Catz F.R.E.Q. 2.



Mad Catz a récemment présenté sa nouvelle gamme de casques de jeu comprenant les écouteurs de jeu E.S. Pro+ à 39 Dollars et deux modèles d'oreillettes traditionnelles, les F.R.E.Q. 2 et F.R.E.Q. 4. Ils diffèrent en termes de connectivité - le F.R.E.Q. 2 est entièrement analogique, tandis que le F.R.E.Q. 4 utilise une interface USB - ainsi qu'en termes de prix, mais pas de beaucoup. Le F.R.E.Q. 2 coûte 42 Dollars, soit seulement 10 dollars de moins que le F.R.E.Q. 4 alimenté par USB. Cela dit, les deux sont très abordables, alors examinons ce que le F.R.E.Q. 2, plus simple et moins cher, a à offrir.







Le Mad Catz F.R.E.Q. 2 est un casque de jeu analogique équipé d'une paire de pilotes dynamiques de 40 millimètres et d'un microphone omnidirectionnel, qui peut être rétracté dans l'écouteur gauche pour le cacher. En tant que tel, il peut être connecté à tout appareil doté d'un port audio standard de 3,5 mm, qu'il s'agisse d'une entrée/sortie combinée (TRRS à 4 pôles) ou d'une entrée/sortie séparée à 3 pôles (TRS). Le casque est également doté d'un double bandeau très apprécié, ce qui se traduit généralement par un excellent confort. Lisez ce qui suit pour découvrir ce que vous pouvez encore obtenir de ce casque de jeu abordable à 42 Dollars.



Voici la fiche technique :



- Pilotes dynamiques de 40 mm (aimant au néodyme),

- 32 Ω impédance,

- Réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz (spécifiée par le fabricant),

- Conception fermée, supra-auriculaire,

- Microphone omnidirectionnel rétractable,

- 1,3 m de câble audio caoutchouté avec un connecteur à 4 pôles (TRRS) + 15 cm de câble diviseur double à 3 pôles (TRS) caoutchouté,

- Télécommande en ligne avec bouton de réglage du volume et interrupteur de mise en sourdine du microphone,

- Poids : 280 g.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP