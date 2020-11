XPG présente le ventilateur VENTO PRO 120 PWM.







XPG, une division de ADATA, présente le ventilateur VENTO PRO 120 PWM basé sur le célèbre ventilateur Gentle Typhoon de Nidec. Le ventilateur XPG VENTO PRO 120 PWM est conçu en collaboration avec Nidec, il délivre une pression statique élevée allant jusqu'à 3,15 mm H2O, et peut tirer un débit d'air allant jusqu'à 75 CFM. Le VENTO PRO 120 PWM est parfait pour être utilisé comme ventilateur d'aspiration ou d'évacuation sur les radiateurs de refroidissement liquide.







Le XPG VENTO PRO 120 PWM comprend également un connecteur à 4 broches supportant la modulation de largeur d'impulsion (PWM), pour ajuster dynamiquement la vitesse du ventilateur par les commandes du logiciel de la carte mère pour une transition de vitesse en douceur. Pour des raisons de commodité et d'amélioration du modding, plusieurs VENTO PRO 120 PWM peuvent désormais être connectés en chaîne pour fonctionner comme une seule unité. Il se caractérise par une conception de câble modulaire avec un câble PWM noir plat à 4 broches.







XPG VENTO PRO 120 PWM Spécifications :



- Numéro de pièce : VENTOPRO120PWM-BKCWW,

- Dimensions : 120x120x25mm,

- Type de roulement : Roulements doubles,

- Connecteur : PWM à 4 broches,

- Vitesse : 450-2150RPM +-10%,

- Débit d'air maximum : 75 CFM,

- Pression statique maximale : 3,15 mm H₂O,

- Niveau de bruit : 10 - 28dBA (Max),

- Tension nominale du ventilateur : 12V,

- Tension de démarrage du ventilateur : 5V,

- Courant nominal du ventilateur : 0,16A (Max),

- Puissance : 1,56W,

- Protection des ventilateurs : Redémarrage automatique,

- Poids : 210 grammes,

- Longueur du câble : 620 mm + 10 mm (y compris un câble de rallonge de 450 mm),

- Classement MTTF : 250000 heures à 25°C ou 60000 heures à 60°C,

- Garantie : 5 ans.



XPG n'a pas révélé de prix au moment de la rédaction du présent document.



