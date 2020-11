Razer présente la souris sans fil Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition.



Razer présente la Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition Wireless Mouse with Charging Dock, maintenant disponible en pré-commande. La souris est de couleur jaune vif, avec le logo Razer et le logo Cyberpunk sur sa coque supérieure. La Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition est une exclusivité de Razer Store comme l'édition mercure de la Viper Ultimate. Il s'agit d'une souris ambidextre dotée de la technologie Razer HyperSpeed Wireless qui est la plus rapide des technologies sans fil disponibles aujourd'hui. La Viper Ultimate édition Cyberpunk 2077 est équipée du capteur optique Razer Focus+ et des commutateurs optiques de la souris Razer.









La Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition est équipé du même matériel que la version standard. Il a une conception légère qui ne pèse que 74 grammes, y compris les piles qui offrent jusqu'à 70 heures d'autonomie. Il dispose d'une mémoire intégrée qui peut sauvegarder jusqu'à 5 profils. Le Viper Ultimate dispose également de 8 boutons programmables, configurables via Razer Synapse 3, et est livré avec Razer Razer Chroma. La souris utilise des pieds de souris en PTFE à 100% pour les mouvements de la souris.



Une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Razer HyperSpeed sans fil



25 % plus rapide que toute autre technologie sans fil disponible, vous ne vous rendrez même pas compte que vous jouez avec une souris sans fil grâce à sa transmission à haut débit, sa latence de clic la plus faible et sa commutation de fréquence transparente dans les environnements les plus bruyants et saturés de données.



Razer Focus+ Capteur optique



Le capteur amélioré de Razer a une résolution de 20 000 ppp, la meilleure du secteur, avec une précision de 99,6 %, ce qui garantit que même les mouvements les plus fins de cette souris sans fil sont suivis avec cohérence. Doté de fonctions intelligentes, le capteur devient encore plus précis, ce qui permet d'atteindre un niveau de précision élevé pour les prises de vue gagnantes.



Interrupteur de la souris optique Razer



Le commutateur de la souris optique Razer utilise un faisceau de lumière infrarouge pour enregistrer chaque clic. Les commutateurs de cette souris sans fil s'actionnent avec un temps de réponse de 0,2 millisecondes, le meilleur du secteur.



Prix et disponibilité



La souris de jeu sans fil Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition est maintenant disponible en précommande pour 159.99 Dollars, exclusivement sur le site Razer.com : En Cliquant ICI.



Elle sera expédiée le 22 Novembre 2020.



VORTEZ