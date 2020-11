Porsche Design et AOC dévoilent : Le Porsche Design AOC AGON PD27.



La marque exclusive de style de vie Porsche Design et AOC, leader sur le marché des moniteurs de jeux, se sont associés pour présenter le tout premier moniteur de jeux Porsche Design AOC AGON. Le PD27 de 68,58 cm (27") offre une expérience similaire à celle de la conduite d'une voiture de course : des spécifications à indice d'octane élevé (panneau QHD de 27", taux de rafraîchissement de 240 Hz, 0,5 ms MPRT), un design élégant, accrocheur et influencé par la course et un large éventail de fonctionnalités à utiliser aussi bien au quotidien que lors de longues sessions de jeu. Avant même le lancement officiel, le design impressionnant de ce nouveau moniteur a été récompensé par le Red Dot Award 2020.















Une performance sans compromis sur le style



Les jeux compétitifs sont à la fois accessibles et attrayants, mais la concurrence elle-même est féroce. Les débutants comme les pros peuvent s'entendre sur un facteur clé : un équipement PC performant est la clé du succès. Tout comme un pilote de course automobile qui anticipe et calcule comment entrer dans le sommet d'un virage sur la piste, les joueurs d'esports doivent réagir rapidement et prendre des décisions en quelques millisecondes. La performance de chaque équipement est de la plus haute importance et peut facilement dicter l'issue d'une compétition. C'est pourquoi Porsche Design a puisé dans l'ADN du sport automobile et s'est associé à AOC pour créer un moniteur de haute performance - spécialement pour les joueurs qui sont là pour gagner.



"Avec son design linéaire et puriste qui allie forme et fonction, le Porsche Design AOC AGON PD27 incarne parfaitement l'ADN de la marque et sa philosophie globale en matière de design. Combiné aux technologies innovantes et de pointe de l'AOC AGON, le nouveau moniteur est conçu pour les joueurs qui recherchent des performances optimales sans compromis sur le style", déclare Roland Heiler, directeur du design chez Porsche Design.



"Nous sommes très heureux d'annoncer le Porsche Design AOC AGON PD27, qui est le premier fruit du nouveau partenariat entre AOC et Porsche Design. Le produit est conçu de façon exquise pour capturer l'esprit de l'excitation et des performances ultra-hautes. Il séduira les joueurs sérieux ou toute personne qui apprécie la recherche de la perfection", déclare David Ray, directeur du marketing chez Envision Peripherals, Inc.



Le design du moniteur est accentué par l'élément de support de couleur argentée, en forme de cage de roulement d'une voiture de course. Comme dans une vraie voiture de sport, il offre à l'utilisateur la stabilité, la durabilité et l'endurance dont il a besoin lorsque l'adrénaline fait son apparition. Fidèle à la philosophie de Porsche Design, qui consiste à associer avec élégance style et performance, le PD27 peut projeter ses logos sur la table en différentes couleurs et éclairer l'arrière de l'écran pour rehausser l'environnement de jeu.



Passer à la vitesse supérieure



Le PD27 est développé pour les joueurs compétitifs les plus ambitieux et les amateurs d'esports professionnels dans le monde entier. Il affiche des images en résolution QHD (2560x1440) et produit un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une combinaison parfaite pour les joueurs exigeants. Le PD27 est également certifié avec le DisplayHDR 400 de VESA, offrant des couleurs vives et réalistes et une large gamme dynamique qui permet aux utilisateurs de s'immerger dans le monde simulé. De plus, une courbure très serrée de 1000R (1 m de rayon) entoure et encapsule l'utilisateur, une caractéristique particulièrement intéressante pour la communauté des simulateurs de course.



La fréquence de rafraîchissement de 240 Hz réduit le flou de mouvement perceptible, tandis que les temps de réponse des pixels GtG de 1 ms et MPRT de 0,5 ms garantissent une expérience de jeu claire et sans fantômes. Avec FreeSync Premium Pro d'AMD, les utilisateurs bénéficient d'une expérience de jeu fluide, sans déchirure. La haute luminosité du panneau VA (550 nits) garantit un jeu sans perturbation, quelles que soient les conditions d'éclairage.



Le moteur du succès des joueurs



Le PD27 est équipé d'un clavier sans fil (IR), en forme de console centrale, pour accéder rapidement aux réglages de l'écran ou aux préréglages des jeux. Les utilisateurs qui se languissent du rugissement des moteurs plats à six boîtes dans les jeux de course apprécieront les haut-parleurs stéréo de 5W avec son DTS. Pour les fonctionnalités quotidiennes, le moniteur est également équipé d'un hub USB 3.2 à 4 ports, de 2 entrées HDMI 2.0 et de 2 entrées DisplayPort 1.4.



Disponibilité



Le Porsche Design AOC AGON PD27 sera disponible le 5 Décembre 2020, pour un prix de : 799.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP