KIOXIA lance la nouvelle génération de SSD PCIe 4.0 pour les applications client haut de gamme.



KIOXIA America, Inc. (anciennement Toshiba Memory America, Inc.) a dévoilé aujourd'hui la série KIOXIA XG7/XG7-P, axée sur les OEM, la première série de disques durs à semi-conducteurs (SSD) pour clients PCIe 4.0 pour ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et stations de travail.



Des échantillons de qualification sont actuellement expédiés aux clients. Couvrant désormais les entreprises, les centres de données et les segments de clientèle, la gamme complète de SSD PCIe 4.0 de KIOXIA s'adresse à un large éventail d'applications, optimisant le monde de demain axé sur les données, les services et le contenu.



Conçues pour les environnements PC exigeants, les séries XG7/XG7-P offrent une vitesse de lecture séquentielle deux fois supérieure et une vitesse d'écriture séquentielle environ 1,6 fois supérieure à celle des séries XG61 basées sur le PCIe Gen3, offrant ainsi une expérience de stockage haute performance et riche en fonctionnalités aux créateurs de contenu, aux joueurs et aux professionnels.



Avec une capacité de pointe allant jusqu'à 4096 gigaoctets (Go), les SSD de la série XG7-P permettent aux utilisateurs intensifs de profiter de la bande passante PCIe Gen4 x4 lane et d'un espace de stockage important. En outre, cette série déploie un tout nouveau contrôleur interne verticalement intégré à la mémoire flash 3D BiCS FLASH de KIOXIA, assurant la prise en charge de fonctionnalités de nouvelle génération telles que la spécification NVMe 1.4 et le bus de gestion du système (SMBus) pour une meilleure gestion thermique du système grâce à un canal de bande latérale.







"KIOXIA mène la transition vers le stockage de nouvelle génération avec sa gamme complète de produits SSD PCIe 4.0 et sa toute nouvelle série XG7/XG7-P", a déclaré Alvaro Toledo, vice-président du marketing et de la planification des produits SSD chez KIOXIA America, Inc. "Nous sommes ravis d'achever la transition de notre portefeuille vers la norme PCIe 4.0, qui ouvre la voie à l'avenir des jeux, de l'informatique mobile et des applications pour stations de travail".



Les séries KIOXIA XG7/XG7-P présentent un facteur de forme M.2 de type 2280 et prennent en charge TCG Pyrite 2.01 et TCG Opal SSC 2.01 en option prévue. La série XG7 est disponible en 256 Go, 512 Go et 1024 Go ; pour les utilisateurs ayant besoin d'une solution à haute capacité, la série XG7-P offre des options de 2048 Go et 4096 Go.



Visitez le stand virtuel de KIOXIA America au Sommet 2020 sur la mémoire flash pour plus de détails et recherchez les systèmes de nouvelle génération qui seront équipés des séries XG7/XG7-P en 2021. Proposant l'un des plus larges portefeuilles de produits SSD, KIOXIA s'engage à développer des solutions de stockage flash de pointe grâce à la mémoire flash, au SSD et aux innovations logicielles.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP