Micron embarque la première mémoire flash NAND 3D 176 couches du monde.



Micron a annoncé aujourd'hui qu'elle a commencé à expédier en volume la première mémoire flash NAND 3D à 176 couches du monde, atteignant ainsi une densité et des performances sans précédent, pionnières dans l'industrie. Ensemble, la nouvelle technologie à 176 couches et l'architecture avancée de Micron représentent une percée radicale, permettant d'immenses gains de performances applicatives dans toute une gamme de cas d'utilisation du stockage, allant des centres de données aux appareils mobiles en passant par les périphériques intelligents.



"La technologie NAND 176 couches de Micron établit une nouvelle norme pour l'industrie, avec un nombre de couches qui est presque 40% plus élevé que celui de notre plus proche concurrent", a déclaré Scott DeBoer, vice-président exécutif de la technologie et des produits chez Micron. "Combinée à l'architecture CMOS de Micron, cette technologie permet à Micron d'être leader en termes de coûts.







Représentant la cinquième génération de NAND 3D de Micron et l'architecture de porte de remplacement de deuxième génération, le NAND à 176 couches de Micron est le nœud NAND le plus avancé technologiquement sur le marché. Par rapport à la génération précédente de NAND 3D à haut volume de la société, le NAND à 176 couches de Micron améliore la latence en lecture et en écriture de plus de 35 %, ce qui accélère considérablement les performances des applications. Avec une taille de puce environ 30% plus petite que les meilleures offres concurrentes de sa catégorie, la conception compacte de la NAND 176 couches de Micron est idéale pour les solutions utilisant des facteurs de forme réduits.



Cette technologie révolutionnaire permet d'équiper divers marchés avec la plus grande puissance du flash



"Le NAND à 176 couches de Micron permet à nos clients de réaliser des innovations de produits révolutionnaires", a déclaré Sumit Sadana, vice-président exécutif et directeur commercial de Micron. "Nous déployons cette technologie dans notre large gamme de produits pour apporter de la valeur partout où le NAND est utilisé, en ciblant les opportunités de croissance dans le 5G, l'IA, le cloud et l'intelligence de pointe".



Avec sa conception polyvalente et sa densité inégalée, le NAND à 176 couches de Micron est un élément essentiel de la boîte à outils des technologues dans un large éventail de secteurs, notamment le stockage mobile, les systèmes autonomes, l'infoloisirs embarqués et les disques durs des clients et des centres de données.



La NAND à 176 couches de Micron offre une qualité de service améliorée (QoS2), un critère de conception essentiel pour les disques durs des centres de données. Cela peut accélérer les environnements à forte densité de données et les charges de travail telles que les lacs de données, les moteurs d'intelligence artificielle (IA) et les analyses de données volumineuses.



Pour les smartphones 5G, la qualité de service améliorée peut permettre un lancement et une commutation plus rapides entre plusieurs applications, créant ainsi une expérience mobile plus transparente et plus réactive et permettant un véritable multitâche et l'utilisation complète du réseau à faible latence de la 5G.



La cinquième génération de NAND 3D de Micron se caractérise également par un taux de transfert de données maximal de 1 600 mégatransferts par seconde (MT/s) sur le bus ONFI (Open NAND Flash Interface), soit une amélioration de 33 %. L'augmentation de la vitesse de l'ONFI permet un démarrage plus rapide du système et des performances des applications. Dans les applications automobiles, cette vitesse permet d'obtenir des temps de réponse quasi instantanés pour les systèmes embarqués dès que les moteurs sont allumés, ce qui améliore l'expérience de l'utilisateur.



Micron travaille avec les développeurs de l'industrie pour intégrer rapidement les nouveaux produits dans les solutions. Pour simplifier le développement des microprogrammes, la NAND à 176 couches de Micron offre un algorithme de programmation à passage unique, ce qui facilite l'intégration et accélère la mise sur le marché.



Micron atteint une densité et un coût inégalés grâce à une nouvelle architecture



Avec le ralentissement de la loi de Moore, l'innovation de Micron en matière de NAND 3D est essentielle pour que l'industrie puisse suivre le rythme des besoins croissants en données. Pour atteindre cet objectif, Micron a combiné de manière unique son architecture à portes de remplacement empilées, ses nouvelles techniques de piégeage de charge et de CMOS-under-array (CuA).



L'équipe d'experts NAND 3D de Micron a réalisé des progrès rapides grâce à la technique CuA brevetée de la société, qui construit la pile multicouche sur la logique de la puce - ce qui permet d'empiler plus de mémoire dans un espace plus restreint et de réduire considérablement la taille de la puce NAND à 176 couches, ce qui donne plus de gigaoctets par plaquette.



En parallèle, Micron a amélioré l'extensibilité et les performances pour les futures générations de NAND en faisant passer sa technologie de cellule NAND de l'ancienne grille flottante au piège à charge. Cette technologie de piégeage de charge est combinée à l'architecture de porte de remplacement de Micron, qui utilise des lignes de mots en métal hautement conducteur au lieu d'une couche de silicium pour obtenir des performances NAND 3D inégalées. L'adoption de cette technologie par Micron permettra également à l'entreprise d'obtenir des réductions de coûts agressives, à la pointe de l'industrie.



En appliquant ces techniques avancées, Micron a augmenté son endurance, ce qui est particulièrement bénéfique dans les cas d'utilisation intensive en écriture - des boîtes noires dans l'aérospatiale à l'enregistrement de vidéosurveillance. Dans le domaine du stockage mobile, l'architecture NAND à 176 couches de la porte de remplacement permet d'accélérer de 15 % les performances des charges de travail mixtes pour alimenter l'informatique de pointe ultra-rapide, l'inférence IA améliorée et les jeux multijoueurs en temps réel riches en graphiques.



Disponibilité



La cellule 3D NAND à trois niveaux et 176 couches de Micron est produite en volume dans la fabrique de Micron à Singapour et est maintenant expédiée à des clients, notamment par le biais de ses lignes de produits de consommation cruciaux de type SSD. La société lancera de nouveaux produits basés sur cette technologie au cours de l'année 2021.



MICRON