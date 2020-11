EKWB nous propose : Les EK-Classic Kits spécial Black Nickel Edition.



EK, le fabricant d'équipements de refroidissement liquide haut de gamme, met à jour les kits EK-Classic en lançant une édition spéciale Black Nickel, et ce n'est pas là que la magie s'arrête. Ces nouveaux kits Classic, en édition spéciale, sont disponibles au même prix que les précédents kits Classic, même si davantage d'accessoires sont désormais inclus.











Radiateurs EK-CoolStream Classic SE & PE - Offrent une grande capacité de refroidissement et une compatibilité avec une grande variété de boîtiers modernes. Construits pour les ventilateurs EK-Vardar de 120 mm à haute pression statique, ces radiateurs sont optimisés pour une dissipation maximale de la chaleur sur toute la plage de fonctionnement du ventilateur, offrant ainsi des performances exceptionnelles à la fois pour les opérations à faible et à fort débit d'air.



EK-Vardar S 120ER D-RGB (500-2200rpm) - Ventilateur de refroidissement d'ordinateur à haute pression statique, enrichi de LED RGB adressables, et conçu et construit principalement pour les systèmes de refroidissement de liquide informatique les plus performants. EK-Vardar est tout simplement le meilleur choix pour le refroidissement des radiateurs d'ordinateurs car il offre des performances inégalées sur toute la plage de fonctionnement.



EK-Classic Pump Reservoir 160 SPC PWM D-RGB - Une combinaison pompe-réservoir de refroidissement à eau à prix avantageux. Il a été conçu pour réduire les coûts de production tout en offrant des performances hydrauliques supérieures au meilleur prix. La commande PWM permet une régulation automatique de la vitesse de la pompe en fonction de la température de votre processeur. Vous obtenez des performances complètes à la demande ou un fonctionnement silencieux en mode de ralenti, ainsi qu'un éclairage D-RGB riche. Il est livré avec des kits de montage vertical et horizontal.



EK-STC Classic 10/13 - Raccords en laiton nickelé noir - Option esthétique et sûre pour votre système de refroidissement liquide en boucle personnalisé, offrant une extension immédiate du GPU si nécessaire. Ils offrent une finition non intrusive de haute qualité et un aspect minimaliste, sans aucune marque supplémentaire.



EK-CryoFuel Clear - Un additif spécialement conçu pour les systèmes de refroidissement liquide des ordinateurs. Il se présente sous une forme concentrée de 100 ml, qui permet de gagner du poids et qui doit être diluée avec 900 ml d'eau distillée (non incluse). Le liquide dilué forme un mélange stable et non toxique pour votre boucle de refroidissement liquide et contient tous les inhibiteurs de corrosion, d'entartrage et de croissance biologique nécessaires.



EK-DuraClear - Deux mètres de tubes EK-DuraClear 9,5 mm (3/8") ou 15,9 mm (5/8") en PVC transparent de première qualité et d'une clarté durable.



EK-D-RGB 6-Way Splitter Cable - Vous permet de connecter jusqu'à six produits D-RGB à un seul connecteur source. Que ce soit sur la carte mère ou sur le contrôleur D-RGB de votre choix.



EK-AF Classic Angled 90° - Adaptateurs angulaires en laiton nickelé noir - un des outils les plus utiles à avoir. Ils profitent à chaque construction en rendant le passage des tubes plus facile et plus esthétique.



EK-Loop Soft Tube Cutter - Un outil simple utilisé pour faire une coupe droite des tubes. Sûr et facile à utiliser.



Bouteille de remplissage pliable - Très pratique pour mélanger les concentrés EK-CryoFuel avec de l'eau distillée. Le tube télescopique de la bouteille de remplissage peut atteindre même les orifices de remplissage les plus éloignés et les plus encombrés.



Clé Allen multiple EK-Loop - Un outil polyvalent qui remplace les clés Allen standard de 6 mm, 8 mm et 9 mm, et qui peut également être utilisé pour actionner les bouchons en acétal (avec la rainure de style ligne). La clé ne remplace pas seulement tous les formats de clé Allen essentiels utilisés pour la construction d'un PC refroidi par liquide, mais elle contribue également à protéger votre équipement de refroidissement par liquide.



Collier de serrage pour tube de réservoir et support polyvalent pour le combo pompe-réservoir - ces pièces offrent plusieurs options de montage pour votre combo pompe-réservoir, ce qui permet de l'intégrer parfaitement dans votre boîtier.



La meilleure solution pour un démarrage rapide et simple



La majorité des composants sont préassemblés, ce qui permet une procédure d'installation rapide et sans douleur. Une fois installés, ces kits constituent une solution complète de boucle personnalisée. Ils peuvent être mis à niveau avec des blocs d'eau supplémentaires - par exemple, des blocs d'eau GPU et des composants, tels que des radiateurs supplémentaires. Si vous refroidissez votre plateforme à l'air et que vous rêvez de refroidissement liquide, ces kits vous faciliteront la transition vers le club d'élite du refroidissement liquide !



Les kits de la série Classic sont compatibles avec les CPU suivantes :



- Intel LGA-1200,

- Intel LGA-1150/1151/1155/1156,

- Intel LGA-2066,

- AMD : AM4.



Disponibilité et prix



Les kits classiques EK sont facilement disponibles à l'achat sur la boutique en ligne EK et sur le réseau de revendeurs spécialisés.



Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP), TVA comprise :







TECHPOWERUP