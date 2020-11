Glinde, 10 novembre 2020 - be quiet!, fabricant leader sur le marché des alimentations en Allemagne depuis 2007*, présente le Silent Base 802. Le boîtier permet à la gamme Silent Base, bien connue pour son équilibre entre refroidissement silencieux et utilisation flexible de se doter d’un troisième élément : un flux d’air excellent. Avec deux façades et deux panneaux supérieurs inclus, l’utilisateur pourra opter entre isolation sonore et performance de refroidissement. Cela fait du Silent Base 802 le boîtier parfait pour les utilisateurs enthousiastes en quête d’un système pouvant s’adapter à toute situation. Le boîtier est disponible en noir et blanc, avec un panneau latéral en verre trempé ou un panneau latéral avec isolation sonore.



Silence ou refroidissement maximal

Le Silent Base 802 s’est toujours voulu flexible pour l’usage auquel il était destiné. En sortie d’usine, le Silent Base 802 est doté d’une façade fermée et d’un panneau supérieur isolant composé de deux éléments pour un fonctionnement silencieux. Chacun de ces éléments peut être échangé par des versions Mesh, lesquelles sont fournies afin d’obtenir un flux d’air maximal, améliorant de fait les performances de refroidissement. De cette façon, il est possible de privilégier le silence ou le refroidissement, ce qui permet de satisfaire tout aussi bien les utilisateurs à la recherche des plus faibles températures de fonctionnement, que ceux qui visent le silence absolu. Avec trois ventilateurs Pure Wings 2 de 140mm préinstallés (deux en façade, un à l’arrière) le boîtier dispose d’une configuration de ventilation efficace, validée à plusieurs reprises en interne au travers de nombreux tests. Le contrôleur de ventilateur embarqué peut piloter jusqu’à 6 ventilateurs 3 pins et dispose d’une fonction hub PWM. Cela permet aux utilisateurs de rapidement ajuster les capacités de refroidissement si nécessaire. Dans sa version White, le panneau supérieur airflow adopte un design contrasté à deux tons.



Intérieur spacieux et nombreuses options

Le Silent Base 802 offre de l’espace pour les composants haut de gamme comme les systèmes de watercooling ou les cartes graphiques. Le berceau d’installation de la carte mère peut être inversé pour une circulation d’air ajustée et une meilleure vue lorsque le boîtier est situé à la gauche de l’utilisateur. Pour un accès facile aux composants, les panneaux latéraux se retirent d’une simple pression d’un bouton. Le couvercle de l’alimentation participe à un intérieur soigné tandis qu’il dissimule l’emplacement pour une cage à deux disques durs. Qui plus est, il y a trois emplacements de montage pour des SSD à l’arrière de la carte mère. Dans sa configuration usine, le boîtier peut héberger l’installation de trois périphériques de stockage 3,5 pouces, ou sept au format 2,5 pouces. L’installation de l’alimentation se trouve simplifiée par l’utilisation d’un cadre. Les filtres à poussière sont situés sous le boîtier et en façade : ils peuvent être retirés facilement depuis l’avant du boîtier. Les radiateurs de 120, 240 ou 360mm (avec jusqu’à trois ventilateurs de 120 ou 140mm) s’installent sans effort grâce au support d’installation situé sous le sommet du boîtier, lequel peut se tirer sur le côté. Les radiateurs d’une taille de 420mm s’installent en façade moyennant le retrait du cache alimentation.



Isolation sonore de qualité et prise en charge USB 3.2 Gen. 2

Les panneaux latéraux en acier, comme la façade interchangeable, disposent d’un matériau d’isolation d’une épaisseur de 10mm. Le panneau supérieur fermé est lui aussi isolé. La vitre trempée optionnelle met l’accent sur l’élégance du design en offrant une vue somptueuse sur l’intérieur de la configuration. La version fenêtrée du boîtier est livrée avec des caches pour les emplacements HDD non utilisés. L’espacement de ces derniers peut être ajusté pour accepter différents diamètres de câbles. Naturellement, ils peuvent être totalement fermés pour un intérieur encore plus propre. Dans le cas d’un montage inversé de la carte mère, le panneau latéral fenêtré s’installe facilement pour une vue dégagée sur l’intérieur du système. Prête pour l’avenir, la connectique en façade offre un port USB 3.2 Gen. 2 Type C pour offrir aux périphériques compatibles des débits atteignant les 10 Gbps.



Prix et disponibilité

Le Silent Base 802 sera disponible le 17 novembre, en versions Black ou White, et proposé à un prix public conseillé de 159,90 euros TTC. La version avec panneau vitré démarre à un prix public conseillé de 169,90 euros TTC.



*Source: GfK Panel Market Allemagne, nombre d‘unités d‘alimentations internes vendues, janvier 2020



