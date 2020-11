Les sorties Netflix de la semaine #31.







Dash & Lily



Résumé : C’est Noël, et Dash le désabusé et Lily l’enjouée échangent messages et défis dans un carnet rouge aux quatre coins de New York. Qui a dit que les contraires s’attirent ?



Un trailer : Cliquez ICI.



The Liberator



Résumé : Une troupe de soldats unis par-delà leurs différences combat avec courage et héroïsme pour libérer l’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Inspiré de faits réels.



Un trailer : Cliquez ICI.



Coup pour coup



Résumé : Victime de chantage, un éditeur millionnaire est confronté à une question de vie ou de mort. D’après une nouvelle de Jack London transposée dans le Madrid d’aujourd’hui.



Un trailer : Cliquez ICI.



The Crown – saison 4



Résumé : Cette série dramatique retrace les rivalités politiques, intrigues et événements qui ont marqué le règne de la reine Élisabeth II et la seconde moitié du XXe siècle.



Un trailer : Cliquez ICI.



Jingle Jangle : un Noël enchanté



Résumé : Des décennies après la trahison de son apprenti, un vieil artisan du jouet retrouve l’espoir et le sourire quand son adorable et curieuse petite-fille surgit dans sa vie.



Un trailer : Cliquez ICI.



La vie devant soi



Résumé : Contre toute attente, une survivante de l’Holocauste qui s’occupe d’enfants se lie d’amitié avec un gamin des rues désabusé ayant tenté de la dévaliser.



Un trailer : Cliquez ICI.



VONGURU