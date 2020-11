Halo 4 : La collection du Master Chief arrive sur PC le 17 Novembre 2020.



Le titre final de Halo : The Master Chief Collection arrive sur votre PC le 17 Novembre 2020. 343 Industries va enfin ajouter le dernier jeu qui fait partie de la collection depuis sa sortie dans la famille Xbox il y a six ans.











Comme tous les autres jeux de la version PC, celui-ci présentera des graphismes améliorés, la prise en charge de plusieurs résolutions et rapports d'aspect, ainsi que des limites de FPS plus élevées. Le jeu est disponible en version autonome au prix de 10 Dollars, ou dans le cadre de la collection The Master Chief qui se vend 39 Dollars (et comprend Halo Reach, Halo : Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3, Halo 3 : ODST, et maintenant Halo 4).



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Vous pouvez également obtenir le jeu par le biais du Xbox Game Pass, bien sûr - que ce soit la version tout compris ou la version pour PC uniquement.



Si vous avez cliqué, voici une courte lettre d'amour à Halo 4 de cet écrivain : Je suis un fan de Halo (mais pas un fanboy). Halo 4 est un jeu dont la meilleure expérience est celle que l'on a acquise après avoir joué aux autres grands jeux Halo, en raison de sa nature fortement axée sur l'histoire.



Certaines des parties les plus émotionnelles du jeu viennent de l'idée que les joueurs se sont liés à la franchise au fil des ans ; c'est, pour moi, le meilleur récit jamais réalisé dans un jeu Halo (même en comptant l'excellent Halo 2). L'attention portée par Halo 4 aux graphismes, à l'audio et à la narration permet d'obtenir le Halo axé sur la narration le plus gratifiant.



C'est la sortie de la franchise qui se rapproche le plus d'un space opera, et elle a fait œuvre de pionnier dans l'univers Halo (qui compte avec une narration étendue à travers plus de trente livres, des bandes dessinées, une série d'anthologie animée et deux séries de films en direct).



Halo m'accompagne depuis l'âge de dix ans et m'a donné certains de mes souvenirs les plus chers dans le jeu (Halo 5 : Guardians notwithstanding). Allez-y, Spartiates, et découvrez la véritable histoire du conflit de l'humanité. Je vous verrai dans le Requiem.



TECHPOWERUP